Рокер Федор Чистяков отказался выступать в России

Известный рок-певец, лидер группы "Ноль" Федор Чистяков заявил об отмене концертов в России. По словам музыканта, он не хочет "застревать в зоне бедствия".

Об изменении своих планов Чистяков сообщил на своем официальном сайте. По словам рокера, он передумал давать концерты в России из-за того, что США изменили процедуру выдачи неиммиграционных виз.

"Для меня это означает, что получение мной визы, позволяющей мне въезд обратно в США, ставится под очень большой вопрос. Эта новость сама по себе поставила на уши. Два дня прошли в поисках альтернативного решения. Потому что застревать в зоне бедствия надолго – перспектива так себе", – пояснил музыкант.

По словам Чистякова, история с задержанием режиссера Кирилла Серебренникова еще больше убедила его в мысли, что сейчас приезжать в Россию не стоит. "Находясь на противоположной стороне земного шара, я испытываю стресс, не сплю ночами и не могу работать днем, потому что переживаю из-за предстоящего тура в "ад". Невольно задаешься вопросом, а насколько оно все надо? И я чувствую, что это только начало. Это очень печально, что мы не сможем увидеться, и серьезная потеря в финансовом отношении, но, увы, как говорил Остап Бендер "мне моя жизнь дорога как память", – написал рокер.

Напомним, в конце июля Федор Чистяков объявил о том, что намерен остаться жить в США. Такое решение музыкант принял после того, как организацию "Свидетели Иеговы", в которой он состоит, запретили на территории России.