Шнуров ответил на дерзкие нападки Познера

Недавно Владимир Познер заявил, что считает передачу с Сергеем Шнуровым провальной. Ведущий был возмущен тем, как фронтмен группы "Ленинград" отвечал на вопросы, и назвал его "пустым".

"Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности и все такое. Ну пришел ко мне Шнур. И оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!" – цитирует Познера радиостанция Baltkom.

В ответ музыкант возразил: "Уже сколько воды утекло, но, видимо, я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устает он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно, я. Ну не он же, в самом деле? Он же Познер. А у Дудя программа получилась, и в этом я не виноват, поэтому и не вспоминает он обо мне при каждом неудобном случае".

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 15 2017 в 5:09 PDT

"Познер был предвзятым и показал себя плохим журналистом. Предвзятость лишает способности видеть, слышать, мыслить и задавать уникальные вопросы", "Я смотрела то интервью, просто не надо ему было Вас звать, не его формат", "Пора признать, Шнур провалил интервью с Познером. Он просто не рассчитывал, что Познер будет цепляться за его высказывания, которые выдавались ради остроты момента", "Один не хотел говорить, ерничал, отшучивался, а другого явно не интересовало то, что он слушал. Было неинтересно", – разошлись во мнениях интернет-пользователи.

Напомним, год назад фронтмен группы "Ленинград" стал гостем авторской передачи Владимира Познера. Ведущему и музыканту не удалось найти общий язык, однако оба сдержали эмоции до конца эфира. Сложилось впечатление, что Познер вовсе не хотел приглашать на свою программу эпатажного рокера, но ему пришлось это сделать из-за возросшей популярности Шнура.