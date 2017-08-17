Как ягодицы Тейлор Свифт разрушили жизнь ведущего

В СМИ уже не первый день муссируется громкий скандал вокруг популярной американской поп-певицы Тейлор Свифт, обвинившей известного ведущего в сексуальных домогательствах. После судебного разбирательства по данному делу, мужчина признался, что теперь его жизнь разрушена.

По словам диджея и радиоведущего Дэвида Мюллера, после того, как он был признан виновным в сексуальных домогательствах, его жизнь круто изменилась. Мужчина пожаловался на то, что из-за скандала не может найти работу.

"Сейчас мне не поступают никакие предложения, я даже согласен работать бесплатно, я готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио", – цитирует Мюллера TMZ.



Отчаявшийся мужчина заявил, что даже подумывает о том, чтобы изменить внешность с помощью пластического хирурга, только бы смыть с себя позор. "Я надеюсь, что мне удастся очистить свое имя и вернуть свою репутацию", – добавил Мюллер.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Фев 4 2017 в 11:57 PST

Напомним, ранее Тейлор Свифт заявила, что в 2013 году диджей "задрал ее юбку и схватил за ягодицы". Недавно состоявшийся суд признал Мюллера виновным в сексуальных домогательствах к певице, и постановил взыскать с него символическую плату в один доллар.

"Я надеюсь, что смогу помочь людям, чьи голоса также должны быть услышаны. Поэтому я буду жертвовать деньги в различные организации, помогающие пострадавшим от сексуального насилия", – подчеркнула певица.