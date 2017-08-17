Как ягодицы Тейлор Свифт разрушили жизнь ведущего
По словам диджея и радиоведущего Дэвида Мюллера, после того, как он был признан виновным в сексуальных домогательствах, его жизнь круто изменилась. Мужчина пожаловался на то, что из-за скандала не может найти работу.
"Сейчас мне не поступают никакие предложения, я даже согласен работать бесплатно, я готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио", – цитирует Мюллера TMZ.
Отчаявшийся мужчина заявил, что даже подумывает о том, чтобы изменить внешность с помощью пластического хирурга, только бы смыть с себя позор. "Я надеюсь, что мне удастся очистить свое имя и вернуть свою репутацию", – добавил Мюллер.
Напомним, ранее Тейлор Свифт заявила, что в 2013 году диджей "задрал ее юбку и схватил за ягодицы". Недавно состоявшийся суд признал Мюллера виновным в сексуальных домогательствах к певице, и постановил взыскать с него символическую плату в один доллар.
"Я надеюсь, что смогу помочь людям, чьи голоса также должны быть услышаны. Поэтому я буду жертвовать деньги в различные организации, помогающие пострадавшим от сексуального насилия", – подчеркнула певица.
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