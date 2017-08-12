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Культура

"Хвалынские этюды" приглашают художников на пленэр

Фото: хвалынскиеэтюды.рф
В конце августа в Саратове и Хвалынске состоится второй фестиваль "Хвалынские этюды Петрова-Водкина". Праздник на родине художника пройдет по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, который также является уроженцем Хвалынского района.
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Как уточнила один из организаторов фестиваля Татьяна Симонова, на родной для художника Кузьмы Петрова-Водкина земле соберутся молодые живописцы со всей России. Форум пройдет с 20 августа по 26 августа, финальный день будет ярким и запоминающимся.

"Целую неделю молодежь будет там рисовать, участвовать в пленэрах. Каждый день у них будут семинары и мастер-классы, творческие вечерние "автопати". Еще одним ноу-хау фестиваля станет создание двухметрового картонного коня в технике оригами", – рассказала  Симонова. Победители этого конкурса получат бесплатные путевки в "Артек".

Фото: хвалынскиеэтюды.рф

Помимо Вячеслава Володина, который возглавил попечительской совет фестиваля, в число организаторов "Хвалынских этюдов" вошли вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков, директор художественно-мемориального музея Петрова-Водкина Валентина Бородина, ректор Московского института культуры Иван Лобанов.

"Желание Вячеслава Володина организовать, желание привнести в Саратовскую область культурное движение, чтобы область зажила жизнью, которая была бы интересна не только в нашей области, но и соседних, привело к тому, что о наших фестивалях знают и в Самаре, и в Пензе. Люди приезжают к нам со всей России", – говорит Иван Лобанов.

Кадр youtube.com

Программа фестиваля состоит из двух частей: творческая неделя художников и основная программа, которая запланирована на 26 августа. Уже 20 августа в Хвалынск съедутся художники для работы на пленэрах. Основные творческие площадки развернутся на территории Национального парка "Хвалынский", а также на набережной  Волги.

Основные мероприятия заключительного дня фестиваля пройдут на центральной площади Хвалынска. Здесь будут организованы выставки-продажи работ молодых художников, изделий народных промыслов и натуральных продуктов питания. Для гостей и жителей города выступят народные коллективы. Все желающие смогут принять участие в народных играх, традиционном костюмированном велопробеге и художественном флешмобе.

Фото: хвалынскиеэтюды.рф

Завершится фестиваль творчества награждением участников. Вечером пройдут народные гуляния с яркой концертной программой от приглашенных артистов из Москвы и праздничным фейерверком.

Автор: Александр Комаров12 августа 2017, 18:35

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