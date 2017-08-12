"Хвалынские этюды" приглашают художников на пленэр

В конце августа в Саратове и Хвалынске состоится второй фестиваль "Хвалынские этюды Петрова-Водкина". Праздник на родине художника пройдет по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, который также является уроженцем Хвалынского района.

Как уточнила один из организаторов фестиваля Татьяна Симонова, на родной для художника Кузьмы Петрова-Водкина земле соберутся молодые живописцы со всей России. Форум пройдет с 20 августа по 26 августа, финальный день будет ярким и запоминающимся.

"Целую неделю молодежь будет там рисовать, участвовать в пленэрах. Каждый день у них будут семинары и мастер-классы, творческие вечерние "автопати". Еще одним ноу-хау фестиваля станет создание двухметрового картонного коня в технике оригами", – рассказала Симонова. Победители этого конкурса получат бесплатные путевки в "Артек".

Помимо Вячеслава Володина, который возглавил попечительской совет фестиваля, в число организаторов "Хвалынских этюдов" вошли вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков, директор художественно-мемориального музея Петрова-Водкина Валентина Бородина, ректор Московского института культуры Иван Лобанов.

"Желание Вячеслава Володина организовать, желание привнести в Саратовскую область культурное движение, чтобы область зажила жизнью, которая была бы интересна не только в нашей области, но и соседних, привело к тому, что о наших фестивалях знают и в Самаре, и в Пензе. Люди приезжают к нам со всей России", – говорит Иван Лобанов.





Программа фестиваля состоит из двух частей: творческая неделя художников и основная программа, которая запланирована на 26 августа. Уже 20 августа в Хвалынск съедутся художники для работы на пленэрах. Основные творческие площадки развернутся на территории Национального парка "Хвалынский", а также на набережной Волги.

Основные мероприятия заключительного дня фестиваля пройдут на центральной площади Хвалынска. Здесь будут организованы выставки-продажи работ молодых художников, изделий народных промыслов и натуральных продуктов питания. Для гостей и жителей города выступят народные коллективы. Все желающие смогут принять участие в народных играх, традиционном костюмированном велопробеге и художественном флешмобе.

Завершится фестиваль творчества награждением участников. Вечером пройдут народные гуляния с яркой концертной программой от приглашенных артистов из Москвы и праздничным фейерверком.