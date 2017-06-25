Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Воскресенье 25 июня
Лента новостей
16:00
На Украине фермер открыл огонь по соседям
15:53
Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)
15:20
Звезды собрались на свадьбе Светланы Устиновой
15:03
Автобус из России перевернулся в Грузии
15:01
Главную достопримечательность Лондона эвакуируют из-за бомбы
13:55
При наезде на толпу у мечети в Великобритании пострадали дети
13:46
Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению
13:23
В Анталье ребенка из России сбил грузовик
13:04
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
12:49
В Британии автомобиль въехал в толпу людей
12:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
12:37
Муж Бледанс изменился до неузнаваемости
11:59
Дайнеко избавляется от квартиры после измены мужа
11:36
После взрыва в Пакистане погибли 140 человек
11:24
Звезда "Дома-2" набросилась на бывшего священника
10:55
Эрдоган потерял сознание во время молитвы
10:45
В Москве зафиксирован выброс сероводорода
10:28
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
10:06
У Соборной Мечети в Москве собрались десятки тысяч мусульман
00:00
Володин призвал выпускников воплощать мечты в жизнь
23:38
Саратовские выпускники с размахом отметили окончание школы
19:59
На выборах президента "Нашествия" появился новый лидер
19:52
Акинфеев похоронил сборную России
19:21
Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком
18:10
Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина
17:37
Шурыгину довели до истерики на работе
17:14
Владимир Путин оценил преобразившийся "Артек"
17:08
Московское метро встало из-за подозрительного предмета
16:55
Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы
16:08
Украина вымогала у Пригожина миллион долларов
15:45
Москвичей предупредили об опасной погоде
15:38
Девушки сходят с ума из-за блестящей груди
15:13
Дмитрий Певцов сильно постарел
14:45
Завершено расследование дела "пьяного" мальчика
14:38
Таксист устроил массовое ДТП на Ленинском проспекте
14:26
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
13:51
Звезда "Дома-2" оправдалась за нападки на отца "пьяного" мальчика
13:49
Из дома Лаймы Вайкуле вынесли лучшие платья
13:30
На востоке Москвы мусоровоз насмерть задавил женщину
13:24
Путин раскрыл свой большой секрет
12:59
Трагичная судьба сестры Наташи Королевой
12:30
Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко
12:01
Как выпускники простились со школой
11:40
Ученые пообещали гибель Земли за три дня
11:18
В семье Эммануэля и Бриджит Макрон пополнение
11:13
Женщина с годовалой дочкой погибли под колесами поезда в Подмосковье
10:57
Лолита ради сумки закрутила с богатым французом
10:47
Как живет 16-летняя внучка Софии Ротару
10:06
Белохвостикова рассказала о влиятельном покровителе
10:03
Житель Зеленограда поджог квартиру и убил двух женщин
23:42
В московском парке мужчина ранил ножом прохожих
21:58
Берлускони положил глаз на жену Трампа
21:51
Утяшева о гимнастических упражнениях в постели и оргазме
21:50
Учительница бросила школу ради карьеры порноактрисы
21:30
Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
21:24
#Основнойвыпускной стал хитом в Сети
21:22
Максакова назвала отца своих детей большой ошибкой
21:06
Турецкий отель ввел штрафы за недоеденную пищу
21:05
98-летняя вдова восхитилась мужским стриптизом
20:56
В Зеленограде после пожара в многоэтажке найдены два трупа
20:32
В Татарстан пришел снежный апокалипсис
20:31
Дуров сцепился с Роскомнадзором
20:17
Совет на выходные 24-25 июня
20:07
Почему издеваются над детьми в приемных семьях
20:06
Захарова посмеялась над пикантной ситуацией с Михалковым
19:48
В Турции дети погибли от удара током в бассейне
19:34
На юго-востоке Москвы на мосту найдено тело мужчины
19:31
Госдума поможет обманутым дольщикам
19:17
Почему Вороненков и Максакова выбрали для побега Украину
19:08
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
18:47
Дана Борисова оставила квартиру "наркодилеру"
18:30
Дикие пумы испугались политических программ
18:19
"Единая Россия" повысит доступность детских садов
18:03
Самбурская оправдалась за позорный наряд на ММКФ
18:01
Как запах мужчин влияет на сексуальное влечение женщин
17:45
Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов
17:34
В московском метро мужчина упал на рельсы
17:20
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
17:20
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
17:15
Пьяный москвич до смерти забил любовницу
16:58
Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению
16:49
Максакову жестоко наказали
16:47
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
16:44
В Москве на зебре автобус насмерть сбил женщину
16:37
"Парящий мост" станет украшением парка "Зарядье"
16:30
Хирурги забыли марлю в животе женщины
16:08
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
16:02
Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном
15:52
Массажист создал на рабочем месте плантацию конопли
15:35
70-летняя Татьяна Васильева снялась в бикини
15:35
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад
15:34
Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих
15:28
Батурин свалил вину на Рудковскую
15:22
"ВКонтакте" поздравляет выпускников школ
15:19
Сколько стоит выпускной в Москве
15:06
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля
14:47
Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути
14:42
Московская консерватория обретает вторую жизнь
14:40
Депутат-коммунист покинул Госдуму под аплодисменты
14:34
Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
Акинфеев похоронил сборную России
Культура

Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона

Майкл Джексон. Фото: Win McNamee/Getty Images
25 июня, восемь лет назад, мир потерял легенду поп-музыки, самого успешного в мире певца Майкла Джексона. Артист ушел из жизни, оставив нам много загадок, над которыми журналисты и эксперты бьются до сих пор. Dni.ru решили вспомнить самые популярные слухи и споры, которые разгорались вокруг личности "Короля сцены".
прочитано 1110 раз

Увлечение пластической хирургией: болезнь или необходимость?

Майкл Джексон перенес множество пластических операций, полностью изменив не только форму глаз, губ, скул и подбородка, но и цвет кожи. Вокруг страстного увлечения певца пластикой ходило множество различных слухов. 

Противники обвиняли Джексона в неприятии негроидной расы и одержимым стремлением к белокожести. По другой информации, поп-идол с детства страдал тяжелым дерматологическим заболеванием – витилиго (кожа в этом случае покрыта белыми пятнами) и был вынужден прибегать к хирургии для устранения дефектов.

Существует также мнение, что бесконечная пластика – результат психического расстройства певца (дисморфофобии), при котором человек патологически недоволен внешностью из-за мнимых изъянов. Косвенно на это указывает, например, то, с каким упорством Джексон пытался отточить форму носа (который в конце концов приобрел инопланетные очертания) и ямочку на подбородке.  

Майкл Джексон с братьями. Фото: George Stroud/Getty Images 

Странные отношения с женщинами

В жизни Майкла Джексона было много прекрасных женщин, но по некоторым данным, отношения с ними были не более, чем фикцией. Так, некоторые считали, что у певца была нетрадиционная сексуальная ориентация и брак с Лизой Марией Пресли – был всего лишь способом это прикрыть. 

Некоторые журналисты утверждали, что Джексон и вовсе был физически неполноценен, как мужчина, а потому в принципе не был способен к традиционным формам интимной близости. По слухам, певец получил увечье половых органов в детстве, в результате сильных побоев отца.

Майкл Джексон на концерте в Лондоне, 1979 год. Фото: Gary Merrin/Getty Images

Сам Джексон также заявлял, что до 32 лет оставался девственником, что в для нормального, здорового мужчины весьма странно. А мать голливудской актрисы Брук Шилдс, с которой поп-король встречался в 80-х, утверждала, что после романа с певцом ее дочь так и осталась невинна.   

Белокожие дети

В 1996 году Джексон женился на бывшей медсестре Дебби Роу, которая родила ему сына Принца Майкла Джексона и дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Через три года пара рассталась, а еще через три суррогатная мать родила певцу третьего ребенка – Принца Майкла Джексона ІІ.

Отцовство поп-короля в отношении всех троих детей долгое время у многих вызывало большие сомнения. Дело в том, что все они белокожие и даже отдаленно внешне никак не похожи на Джексона. Пэрис вообще голубоглазая блондинка, а старший и младший Принцы скорее напоминают латиносов. 

enter; width:100%;">

Публикация от Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson)

Billboards ready #BBMAs

Публикация от Prince Jackson (@princejackson)

Ходили слухи о том, что певец не мог иметь детей (что в общем, подтверждает версию о неполноценности его половых органов) и что обе женщины зачали детей от других мужчин. До сих пор эта информация не дает покоя аферистам, и каждый день в мире появляться еще один "настоящий" отец детей поп-короля.   

Обвинения в педофилии

Джексон очень любил детей и постоянно приглашал их на свою сказочную виллу, устраивая для них массу развлечений. Эти причуды певца и породили слухи о том, что он якобы испытывает сексуальное влечение к детям. В интерью поп-король простодушно признавался, что иногда спит в одной кровати с маленькими гостями своего царства, а иногда – на полу рядом с ними в спальном мешке.

Джексон утверждал, что просто пытается сделать их счастливее и ничего плохого в этом не видит. Однако поверить в это многим было сложно. Поп-короля два раза обвиняли в педофилии. Первый раз певцу удалось откупиться от отца своей якобы жертвы с помощью 22 миллионов долларов.

Во время второго судебного процесса улик против Джексона оказалось недостаточно и его признали невиновным. Тем не менее, эти подозрения грязным пятном легли на биографию талантливого артиста, значительно подорвав как его физическое здоровье, так и материальное состояние.

В оправдание певца, можно лишь сказать, что он сам был как ребенок. Джексон в своем доме создал настоящий игровой рай – сказочные паровозики, говорящие часы и так далее. Возможно, ввиду своей странной инфантильности в лице детей он просто видел партнеров по игре, милых и бескорыстных.  

Майкл Джексон, 2005 год. Фото: Kevork Djansezian-Pool/Getty Images

Тайна смерти 

Джексон скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. Официальное эксперты заключили, что певец умер из-за передозировки сильнодействующим препаратом. Позже лечащий врач поп-короля был обвинен в непредумышленном убийстве. При этом, по некоторым данным, медик намеренно приостановил процедуру реанимации умирающего Джексона, чтобы скрыть незаконно используемые препараты. 

Впрочем, с тех пор эта версия развития события обросла многочисленными слухами и домыслами. Так, после вскрытия стало известно, что певец страдал множеством тяжелых заболеваний и сам просил врача вкалывать ему сильные обезболивающие средства. По другим данным, здоровье певца подкосило мировое турне, которое он затеял незадолго до смерти. 

Некоторые эксперты считают, что певца сгубили многочисленные пластические операции. В частности, ходят слухи о том, что после очередной пластики носа Джексон заразился стафилококком, который разрушал его тело.  

Автор: Рудольф Великолепный25 июня 2017, 14:00

комментарии

Политика

Путин раскрыл свой большой секрет
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

Шоу-бизнес

Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком
Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина
Шурыгину довели до истерики на работе
Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы

Проишествия

Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля

Lifestyle

Евгения Моргунова убила смерть сына
Как распознать обман известных артистов
Михалков забрал себе песни Захаровой
Лучшие современные фильмы о войне
Культура

Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона

25 июня, восемь лет назад, мир потерял "Короля поп-музыки"
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" набросилась на бывшего священника

Май Абрикосов раскритиковал как нового участника телестройки, так и руководство программы
Шоу-бизнес

Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению

Певица ответила всем, кто за спиной и в открытую критикует ее манеру выбирать наряды
Авто

Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)

Происшествие сняла камера наружного наблюдения

Гороскоп

Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона

Фоторепортажи

Как выпускники простились со школой
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
Редникова выставила приплюснутую грудь
Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

Спорт

Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"

Регионы

Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
Хирурги забыли марлю в животе женщины
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru