Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона

25 июня, восемь лет назад, мир потерял легенду поп-музыки, самого успешного в мире певца Майкла Джексона. Артист ушел из жизни, оставив нам много загадок, над которыми журналисты и эксперты бьются до сих пор. Dni.ru решили вспомнить самые популярные слухи и споры, которые разгорались вокруг личности "Короля сцены".

Увлечение пластической хирургией: болезнь или необходимость?

Майкл Джексон перенес множество пластических операций, полностью изменив не только форму глаз, губ, скул и подбородка, но и цвет кожи. Вокруг страстного увлечения певца пластикой ходило множество различных слухов.

Противники обвиняли Джексона в неприятии негроидной расы и одержимым стремлением к белокожести. По другой информации, поп-идол с детства страдал тяжелым дерматологическим заболеванием – витилиго (кожа в этом случае покрыта белыми пятнами) и был вынужден прибегать к хирургии для устранения дефектов.

Существует также мнение, что бесконечная пластика – результат психического расстройства певца (дисморфофобии), при котором человек патологически недоволен внешностью из-за мнимых изъянов. Косвенно на это указывает, например, то, с каким упорством Джексон пытался отточить форму носа (который в конце концов приобрел инопланетные очертания) и ямочку на подбородке.

Странные отношения с женщинами

В жизни Майкла Джексона было много прекрасных женщин, но по некоторым данным, отношения с ними были не более, чем фикцией. Так, некоторые считали, что у певца была нетрадиционная сексуальная ориентация и брак с Лизой Марией Пресли – был всего лишь способом это прикрыть.

Некоторые журналисты утверждали, что Джексон и вовсе был физически неполноценен, как мужчина, а потому в принципе не был способен к традиционным формам интимной близости. По слухам, певец получил увечье половых органов в детстве, в результате сильных побоев отца.

Сам Джексон также заявлял, что до 32 лет оставался девственником, что в для нормального, здорового мужчины весьма странно. А мать голливудской актрисы Брук Шилдс, с которой поп-король встречался в 80-х, утверждала, что после романа с певцом ее дочь так и осталась невинна.

Белокожие дети

В 1996 году Джексон женился на бывшей медсестре Дебби Роу, которая родила ему сына Принца Майкла Джексона и дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Через три года пара рассталась, а еще через три суррогатная мать родила певцу третьего ребенка – Принца Майкла Джексона ІІ.

Отцовство поп-короля в отношении всех троих детей долгое время у многих вызывало большие сомнения. Дело в том, что все они белокожие и даже отдаленно внешне никак не похожи на Джексона. Пэрис вообще голубоглазая блондинка, а старший и младший Принцы скорее напоминают латиносов.

enter; width:100%;"> Публикация от Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) Мар 20 2017 в 5:10 PDT

Billboards ready #BBMAs Публикация от Prince Jackson (@princejackson) Май 21 2017 в 11:04 PDT

Ходили слухи о том, что певец не мог иметь детей (что в общем, подтверждает версию о неполноценности его половых органов) и что обе женщины зачали детей от других мужчин. До сих пор эта информация не дает покоя аферистам, и каждый день в мире появляться еще один "настоящий" отец детей поп-короля.

Обвинения в педофилии

Джексон очень любил детей и постоянно приглашал их на свою сказочную виллу, устраивая для них массу развлечений. Эти причуды певца и породили слухи о том, что он якобы испытывает сексуальное влечение к детям. В интерью поп-король простодушно признавался, что иногда спит в одной кровати с маленькими гостями своего царства, а иногда – на полу рядом с ними в спальном мешке.

Джексон утверждал, что просто пытается сделать их счастливее и ничего плохого в этом не видит. Однако поверить в это многим было сложно. Поп-короля два раза обвиняли в педофилии. Первый раз певцу удалось откупиться от отца своей якобы жертвы с помощью 22 миллионов долларов.

Во время второго судебного процесса улик против Джексона оказалось недостаточно и его признали невиновным. Тем не менее, эти подозрения грязным пятном легли на биографию талантливого артиста, значительно подорвав как его физическое здоровье, так и материальное состояние.

В оправдание певца, можно лишь сказать, что он сам был как ребенок. Джексон в своем доме создал настоящий игровой рай – сказочные паровозики, говорящие часы и так далее. Возможно, ввиду своей странной инфантильности в лице детей он просто видел партнеров по игре, милых и бескорыстных.

Тайна смерти

Джексон скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. Официальное эксперты заключили, что певец умер из-за передозировки сильнодействующим препаратом. Позже лечащий врач поп-короля был обвинен в непредумышленном убийстве. При этом, по некоторым данным, медик намеренно приостановил процедуру реанимации умирающего Джексона, чтобы скрыть незаконно используемые препараты.

Впрочем, с тех пор эта версия развития события обросла многочисленными слухами и домыслами. Так, после вскрытия стало известно, что певец страдал множеством тяжелых заболеваний и сам просил врача вкалывать ему сильные обезболивающие средства. По другим данным, здоровье певца подкосило мировое турне, которое он затеял незадолго до смерти.

Некоторые эксперты считают, что певца сгубили многочисленные пластические операции. В частности, ходят слухи о том, что после очередной пластики носа Джексон заразился стафилококком, который разрушал его тело.