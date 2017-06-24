Евгения Моргунова убила смерть сына

В воскресенье, 25 июня, исполнится 28 лет со дня смерти актера Евгения Моргунова. Его вдова Наталья впервые за долгие годы решила рассказать, как провел свои последние дни артист, и что привело к его гибели.

"Инсульт у него случился из-за того, что погиб наш сын Коля, ему было всего 26 лет. Муж считал, что ему по жизни незаслуженно везет, он был очень оптимистичным человеком, не получал серьезных ударов от судьбы. И тут вдруг свалилось... Он очень сильно переживал, мне тоже было тяжело, но я понимала, что мужу нужна поддержка", – начала свой рассказ Наталья.

По словам женщины, при супруге она старалась держаться и не оплакивала смерть сына. "Но я все равно так или иначе будто бы напоминала ему о случившемся, он стремился куда-то уйти из дома, отвлечься на что угодно. Тот период нам было очень трудно пережить. Через год после смерти сына не стало и Жени", – цитирует вдову Моргунова "Собеседник".

Наталья хорошо запомнила последние дни жизни мужа, особенно тот, когда случился инсульт. "6 июня – день рождения Пушкина, в тот день по телевизору читали его стихи, я прильнула к экрану. И вдруг слышу какое-то сердитое рычание. Захожу в комнату, а муж съехал с кровати и как-то полусидит возле нее, но при этом сердится, что правую ногу не может стащить вниз. У него уже тогда отнялась вся правая сторона. Потом услышала его несвязную речь и поняла, что это инсульт", – вспоминает женщина.

Она незамедлительно вызвала скорую, медики приехали буквально через 20 минут. "Мы тут же поехали в больницу, я его, кстати, никогда одного к врачам не отпускала, везде с ним ходила. Врач сказал, что если в течение самого острого периода после кровоизлияния – 21 дня – не случится повторный инсульт, то есть шанс, что муж может выжить", – продолжила Наталья.

Жена каждый день была с Моргуновым. По ее словам, тогда он говорил плохо, но реагировал на то, что происходит. "Помню, надела бусы яркие, он так пальцем показывал на них и говорил "о-о-о", мол, красивые", – поделилась Наталья.

Поначалу ей казалось, что Евгений выкарабкается. Но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. "Я понимала, что он уходит. Через 19 дней его не стало", – заключила вдова.



