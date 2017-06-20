Больной дочери Баталова назначили опекунов

Кто позаботится о прикованной к инвалидному креслу 49-летней наследнице актера. Она не хочет быть обузой для родных.

Вчера был похоронен легендарный Алексей Баталов. Теперь главная проблема всех, кто знал актера, – судьба его больной дочери Марии. Ей 49 лет, у нее ДЦП – результат врачебной халатности. Она передвигается в инвалидном кресле и нуждается в постоянном внимании. Вдове Баталова – бывшей цирковой артистке Гитане Леонтенко – 82 года, так что надежды на нее мало.

"Мы все будем о Маше заботиться, – цитировал сайт Eg.Ru ближайшего друга Баталова Владимира Иванова, на руках которого скончался актер. – К ней сейчас приходит женщина-помощница, за ней всегда будет уход. С юридической точки зрения, и с человеческой тоже, в этом плане все в порядке. Существует опекунский совет, в который вошли родственники и друзья семьи. Если с Гитаной что-то случится, они будут за Машей ухаживать".

Говорят, что Мария не хочет быть обузой для родных. Несмотря на то что женщина не может ходить, она окончила ГИТИС и пишет сказки, сценарии и рецензии на спектакли. Хотя делать это очень сложно – руки у нее практически не работают, и порой нажимать на клавиши приходится носом.

Как писали ранее Dni.Ru, бездетной Марии Алексей Баталов завещал все свое имущество – квартиру в доме с видом на Кремль и дачу в элитном писательском поселке. А после ее смерти в права наследования вступит старшая дочь актера – 62-летняя Надежда. Причем, как считал Баталов, она, ожидая его наследство, будет должна, и даже обязана, ухаживать за сестрой.