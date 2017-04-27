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Культура

Пять любимых фильмов с Моргуновым

Евгений Моргунов. Кадр из фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Моргунова. Один из любимых актеров нашего народа, мастер комедийного жанра, грозный Бывалый из знаменитой гайдаевской троицы – он, безусловно, знаком всем нам. Dni.Ru вспоминают самые яркие роли артиста.
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Впервые трио мелких правонарушителей Трус-Балбес-Бывалый появилось в  эксцентричных короткометражных комедиях Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики", объединенных в альманахе "Совершенно серьезно". Евгений Моргунов был неформальным лидером веселой шайки – массивный, сильный, уверенный в себе мужчина с бритой наголо головой. К моменту выхода картины в 1961 году Моргунов успел сняться в трех десятках фильмов, к примеру, у Сергея Герасимова в "Молодой гвардии".

После появления на экране тройки великовозрастных хулиганов Евгений Моргунов стал, как говорят в кино, актером одной роли. Кличка Бывалый приклеилась к нему на долгие годы. В этом амплуа он вновь выступил в 1965 году в картине "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Похождения уже ставшей знаменитой на всю страну троицы продолжились в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Здесь образ Бывалого раскрылся во всей красе. Достаточно вспомнить, как Евгений Моргунов проводит занятия в школе танцев.

Великолепная троица снова появляется в фильме Евгения Карелова "Семь стариков и одна девушка". Роль была эпизодической, но запоминающейся. Правда, один из представителей легендарной троицы – Юрий Никулин (Балбес) – сказал как-то, что в этой картине они втроем выглядели как инородное тело, совсем не сочетаясь со смыслом.

После 1980 года Евгений Моргунов стал актером эпизода. Но была еще одна запоминающаяся роль – поэт Соев в "Покровских воротах", напомнивший с экрана о судьбе Грибоедова: "он плохо кончил".  Но в основном, несмотря на опыт, любовь и признание, Моргунова брали на роли "хозяина козы" и "пьяного футбольного судьи".

Последней киноработой Евгения Моргунова стала картина "Райское яблочко", снятая в 1998 году. Он сыграл начальника охраны Всеволода Тюбикова. Но, несмотря на отсутствие главных ролей в карьере Евгения Александровича, это не помешало ему вписать свое имя в историю отечественного кинематографа.

Автор: Александр Комаров27 апреля 2017, 14:56

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