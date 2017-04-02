Березин о смерти Евтушенко: Мы до последнего надеялись на чудо

Знаменитый диктор рассказал о встречах с легендарным поэтом. "Шестидесятник" казался недосягаемой величиной.

Бархатный баритон Владимира Березина знаком в нашей стране каждому. Он вел популярные программы на главных российских телеканалах, а сегодня ему доверяют самые ответственные концерты и торжественные мероприятия. За кулисами Березин не раз встречался с поэтом Евгением Евтушенко.

"Я не могу сказать, что мы дружили – у Евтушенко был очень узкий круг своих друзей из своего времени, и новых людей он допускал туда неохотно, – рассказал Березин корреспонденту Dni.Ru. – Да я и не претендовал, ведь этот поэт для меня был как недосягаемая священная гора Джомолунгма, которую можно увидеть, но покорить крайне трудно. Восторг и трепет – так я могу описать свое состояние, когда видел рядом Евтушенко".

"Его непростая поэзия – это некий алгоритм жизни, камертон, по которому нужно сверять свое существование, – продолжает Березин. – Ритм и стройность творений Евтушенко, их точность и глубина будут, я у этом убежден, захватывать еще многие и многие поколения. Если говорить образно, то Евтушенко в моей жизни был блоком, кирпичиком в стене, который вдруг выпал. И вроде бы стена стоит, жизнь продолжается, но брешь заметна, и ее ничем не исправить – поэт такого масштаба вряд ли появится".

"Уход Евтушенко стал для меня шоком, – говорит диктор. – Накануне пришла новость о том, что Евгений Александрович госпитализирован в Америке. Я тут же стал звонить Илье Резнику – тот с Евтушенко был близко знаком. Резник меня успокоил: мол, слышал, что Евгению Александровичу поставили на сердце стимулятор, значит, все обойдется. И летний концерт в Кремле с участием многих звезд, посвященный 85-летию поэта, непременно состоится. Мы до последнего надеялись на чудо. Но сегодня вечером пришла новость о кончине Евтушенко..."

