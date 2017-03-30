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Lifestyle

Яна Чурикова назвала Алексея Воробьева идеальным

Яна Чурикова. Фото: yanachurikova.ru
Популярная телеведущая и глава музыкального вещания MTV Россия Яна Чурикова рассказала о принципах медиаграмотности, самовыражении отечественных звезд и о том, кого можно считать истинными телеведущими.
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Яна Чурикова будучи сопредседателем Российского движения школьников, которое является партнером Национальной телевизионной Премии "Дай Пять", рассказала о своем понимании качественного контента для детей и ценности детского голосования. 

В национальной телевизионной премии "Дай пять!" все номинанты – кумиры детей и подростков. Как считаете, по какому принципу современный юный зритель выбирает своих телевизионных кумиров? 

Телевидение сегодня не доминирующее медиа. В приоритете у современной молодежи блогеры и влогеры. Прошли те времена, когда ты просыпался знаменитым после появления в телеэфире. Поэтому сегодня вопрос популярности человека не в том, на каком телеканале его показывают, а в его популярности как человека-бренда.

Как, по-вашему, выглядит собирательный образ "кумира молодежи" в целом?

Алексей Воробьев — идеальный собирательный образ.

Алексей Воробьев. Фото: пресс-служба Алексея Воробьева

Требуется ли современному шоу-бизнесу цензура? Стоит ли вводить ценз на творческое самовыражение отечественных звезд, как считаете?

Думаю, в данном случае у человека должна быть внутренняя этика. Следует помнить, что любой поступок или слово могут повлиять на чью-то судьбу. Второе, что требуется, — медиаграмотность, которая позволит контролировать тот контент, который человек производит и потребляет сам. Можно бесконечно что-то запрещать, не показывать, но ситуация не изменится. Это не вопрос цензуры или тотального контроля, дело в организации индустрии с точки зрения нераспространения информации, которая может нанести вред. Поэтому слово "цензура" я бы не употребляла, так как оно имеет негативный окрас. Информация может быть как благом, так и вредом. 

Среди номинантов этого года присутствует группа "Ленинград", которая, как известно, не всегда использует цензурную лексику. Подобные кумиры вызывают волнение родительской аудитории. Этим и обусловлен вопрос: должны ли продюсеры и авторы проявлять большую ответственность к влиянию на подрастающее поколение? 

Продюсеры всегда указывают на афишах шоу категорию зрителя: 16+ или 18+, но дети сами как-то узнают обо всем. Как говорится, всех не убережешь.

Вы возглавляете популярные ТВ-каналы молодежного и музыкального вещания холдинга Viacom. По вашему мнению, какой фактор на телевидении первичен сегодня – погоня за рейтингом и удовлетворение не всегда высокого интереса телезрителя (показываем все, что продается) или идея "просвещаем, развлекая"? 

Для меня медиа – это что-то побуждающее к действию. При этом руководителю всегда стоит помнить, что в профессию ты пришел не растлевать людей, а открыть им новые миры, новые возможности.

Фото: GLOBAL LOOK press/blickwinkel

Что касается философии "или-или", скажу так: медиа должны организовывать процесс таким образом, чтобы не кормиться за чей-то счет, а самим окупать свою деятельность. Поэтому ты должен производить что-то очень востребованное и по-настоящему классное, не скатываясь в пошлости, которые помогут быстро завоевать рейтинги и просмотры. Слава богу, индустрия устроена таким образом, что одной наготой или провокацией ты долго любим народом не будешь. Сиюминутной популярности ты добьешься, а дальше что? Сможешь ли работать с такой репутацией? Поэтому если мы говорим о долгосрочном проекте, то речь идет о доверии, когда зритель точно знает, что ты приведешь его туда, где классно. Для меня это главный мотив, когда я куда-то иду или что-то выбираю.

Вы сопредседатель Российского движения школьников. Каких проектов не хватает на современном телевидении, которые могли бы поспособствовать воспитанию телевизионного, музыкального и кинематографического вкуса у молодежи?

Вкус воспитывает семья. Телевидение — это лишь дополнительная история, один из множества каналов коммуникаций. Сегодня оно точно никого не воспитывает, поверьте мне. И давайте уже забудем о телевидении среди молодежи, потому что она не там. Средний возраст телезрителя сегодня — 48 лет. Поэтому если ты хочешь быть востребованным медиабрендом среди молодежи, то ты должен быть и присутствовать в разных сферах.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Нельзя быть моно, надо быть везде. Телевидение — это игра. Завлек телезрителя на что-то, он кликнул, а дальше уже твоя задача — перевести его на тот контент, который заставит задуматься. Так мы и живем.

Для вас лично, как для телеведущей, важно мнение юного зрителя до 16 лет?

Я бы сказала, что мне в принципе важно мнение молодой аудитории. И мне нравится нестандартность их мышления и скорость реакции. Иногда. Но я рада, что нахожусь в своем возрасте, потому как все-таки я останавливаюсь и углубляюсь в материал.

Фото: vk.com/highfiveawards

Среди номинантов премии "Дай пять!" этого года в категории "Любимая телеведущая" есть такие претенденты, как Елена Летучая, Дарья Златопольская, Ольга Шелест, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Надежда Михалкова и другие. За кого вы лично призвали бы детей голосовать? 

Это премия, в которой дети делают свой выбор сами, поэтому последнее дело — кого-то в ней "топить". Здесь есть люди, которых можно назвать телеведущими, а есть те, кого нельзя. Телеведущий — это профессия, уровень подготовки, грамотности и владения материалом. Есть просто публичные персоны, которые ведут программы. Но для молодой аудитории разницы нет, потому что всех показывают по ТВ. Поэтому все верно, это очень репрезентативная выборка, основанная на предпочтениях детей.

Автор: Игорь Ставцев30 марта 2017, 12:24

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