Дилана уговорили принять "Нобелевку"

Боб Дилан получит Нобелевскую премию, которой был удостоен еще полгода назад. Организаторы премии заявили, что встретятся с популярным певцом в Стокгольме.

Премию Дилану присудили в октябре 2016 года, но исполнитель никак не мог ее получить из-за сильнейшей занятости. В конце концов Нобелевский комитет поставил певцу ультиматум: или он получает заслуженную премию, или... выплачивает штраф.

В столице Швеции у Дилана запланировано два концерта, а потому организаторы решили провести встречу с певцом именно там. Как пишет Life.ru, на встрече Бобу предстоит выступить с целой лекцией.

Впрочем, с этим у музыканта вряд ли возникнут проблемы. Известно, что соответствующую речь он подготовил еще в прошлом году. "Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом и, самое главное, дать такой замечательный ответ", – цитировал ТАСС фрагмент из пока что не состоявшегося выступления.

Отказавшись приехать за премией в прошлом году, Дилан принес организаторам извинения. Он отметил, что "считает огромной честью" присуждение ему "Нобелевки", но, увы, не может появиться на официальной церемонии из-за "важных дел". Уже тогда Боба попросили выступить с официальной речью не позднее, чем в течение шести месяцев после 10 декабря.