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У Меланьи Трамп нашли двойника
Меланья Трамп стала напоминать до боли знакомый фанатам сериала образ Клэр Андервуд – жены Фрэнка Андервуда, который в фильме стал президентом. The Telegraph сравнила наряды персонажа актрисы Робин Райт с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике. Невооруженным глазом видно, что очень часто они действительно похожи.
В день инаугурации Дональда Трампа его супруга была одета в шикарное голубое платье. Тогда Меланью Трамп сравнили с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 1960-х годов ХХ века.
После того как Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, за жизнью его семьи постоянно следят репортеры. Речи, поступки и наряды находятся в центре внимания прессы и пользователей соцсетей. Меланью Трамп постоянно оценивают и пытаются сравнить с кем-то из знаковых фигур прошлого и современности.
Еще до того как Меланья Трамп стала первой леди, ее обвиняли в том, что часть своей речи во время выступления на съезде Республиканской партии она скопировала у Мишель Обамы. В частности, супруга кандидата в президенты, как и жена действующего на тот момент главы государства, говорила о том, что мать с отцом учили ее много работать, с уважением относиться к людям и стремиться к лучшей жизни.
Платье Меланьи Трамп стало предметом споров в СМИ— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 21 января 2017 г.
ВИДЕО: https://t.co/mN9VQLAvWf#меланьятрамп #трамп #меланья #платье #инаугурация pic.twitter.com/TbWRAt0d2f
В свою очередь, Мишель Обама в 2008 году рассказывала о себе так: "Мы с Бараком были воспитаны во многом на общих ценностях: надо усердно работать, чтобы достичь желаемого. Надо держать свое слово, делать то, что говоришь, и выполнять обещания".
На минувшей неделе в американском сенате потребовали, чтобы супруга президента США предоставила документы о том, что она законно находится на территории страны. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в Югославии, в начале 2000-х годов она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за Дональда Трампа. Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.
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