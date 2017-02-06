У Меланьи Трамп нашли двойника

Стиль одежды и манера поведения первой леди США схожи с таковыми у героини известного сериала "Карточный домик". Это заметили пользователи социальных сетей.

Меланья Трамп стала напоминать до боли знакомый фанатам сериала образ Клэр Андервуд – жены Фрэнка Андервуда, который в фильме стал президентом. The Telegraph сравнила наряды персонажа актрисы Робин Райт с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике. Невооруженным глазом видно, что очень часто они действительно похожи.

В день инаугурации Дональда Трампа его супруга была одета в шикарное голубое платье. Тогда Меланью Трамп сравнили с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 1960-х годов ХХ века.

После того как Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, за жизнью его семьи постоянно следят репортеры. Речи, поступки и наряды находятся в центре внимания прессы и пользователей соцсетей. Меланью Трамп постоянно оценивают и пытаются сравнить с кем-то из знаковых фигур прошлого и современности.

Еще до того как Меланья Трамп стала первой леди, ее обвиняли в том, что часть своей речи во время выступления на съезде Республиканской партии она скопировала у Мишель Обамы. В частности, супруга кандидата в президенты, как и жена действующего на тот момент главы государства, говорила о том, что мать с отцом учили ее много работать, с уважением относиться к людям и стремиться к лучшей жизни.

В свою очередь, Мишель Обама в 2008 году рассказывала о себе так: "Мы с Бараком были воспитаны во многом на общих ценностях: надо усердно работать, чтобы достичь желаемого. Надо держать свое слово, делать то, что говоришь, и выполнять обещания".

На минувшей неделе в американском сенате потребовали, чтобы супруга президента США предоставила документы о том, что она законно находится на территории страны. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в Югославии, в начале 2000-х годов она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за Дональда Трампа. Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.