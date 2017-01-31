Меланью Трамп хотят выгнать из США

В американском сенате потребовали, чтобы супруга президента США предоставила документы о том, что она законно находится на территории страны. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в Югославии, в начале 2000-х годов она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за Дональда Трампа.

Один из членов Сената США от штата Калифорния Нэнси Скиннер обратилась в Белый дом с требованием, чтобы администрация США обнародовала миграционные документы первой леди Меланьи Трамп. Сенатор требует доказательств того, что уроженка Словении легально находится на территории Штатов.

"Никто из окружения Трампа не предоставил никаких документов, проясняющих обстоятельства, а также наличие у Меланьи Трамп легального статуса", – приводят слова Скиннер американская пресса.

В Белом доме требование сенатора о публикации иммиграционных документов никак не прокомментировали.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд всем гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии, Ирака, Ирана и Судана. Этот документ вызвал волну критики и протестов по всей стране. К ней подключилась и сенатор Скинер, видимо, решив таким образом "уколоть" Дональда Трампа.

Меланья Кнавс родилась в 1970 году в Югославии (нынешняя территория Словении), потом переехала в Милан. В 16 лет начала модельную карьеру, участвовала в показах мод в Милане и Париже. В 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом, в 2005-м они поженились. Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.

Аналогичные претензии предъявлялись ранее Бараку Обаме, когда он заступил на пост президента США. Его оппоненты также пытались всеми способами доказать, что Обама подделал документы, подтверждающие факт его рождения на территории США.