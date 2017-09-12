Русофоб Зеленский потерял прибыльную работу
Не секрет, что для многих артистов основной статьей заработка являются не те деньги, что они получают за свои выступления на большом экране и на сцене, а плата за корпоративы. И Владимир Зеленский, который после революции на Украине ловко оседлал русофобскую тему, на какое-то время стал настоящим героем таких "междусобойчков" на украинской политической сцене.
То, что открытая антироссийская позиция закрывает для него возможность выступать во всей стране, тогда Владимира Зеленского волновало мало – этот риск с лихвой окупался ажиотажным спросом среди украинских депутатов. В частности, журналисты вспоминают, как на выступление юмориста на корпоративе Блока Петра Порошенко съезжалась вся партия. По всей видимости, депутаты были солидным источником дохода для шоумена.
Однако эти времена подошли к концу, и украинские власти разлюбили Владимира Зеленского даже несмотря на его русофобию. "Всякие корпоративы с политиками сегодня – это совсем не актуально, потому что они все "морозятся", – признался в эфире телеканала ТСН заметно погрустневший ведущий.
Так, в Блоке Петра Поршенко о юмористе попросту забыли. "Хоть бы кто из БПП позвонил бы. Ладно не приглашали, просто позвонили бы и сказали – Володя, у нас сегодня корпоратив, а мы вас не позвали", – посетовал Зеленский.
Даже отдых за границей, в по слухам излюбленной украинскими политиками Италии, не позволили ему наладить с народными избранниками личный контакт. По словам юмориста, ему даже не удалось с ними встретиться. "Где депутаты, и где я?", – скромно заметил Владимир Зеленский.
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