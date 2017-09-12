Русофоб Зеленский потерял прибыльную работу

Украинский телеведущий и юморист Владимир Зеленский столкнулся с неожиданной проблемой – он лишился дополнительного заработка не только в России, но и на Украине. Сам он признался, что политики, некогда так любившие слушать его на своих корпоративах, перестали его приглашать.

Не секрет, что для многих артистов основной статьей заработка являются не те деньги, что они получают за свои выступления на большом экране и на сцене, а плата за корпоративы. И Владимир Зеленский, который после революции на Украине ловко оседлал русофобскую тему, на какое-то время стал настоящим героем таких "междусобойчков" на украинской политической сцене.

То, что открытая антироссийская позиция закрывает для него возможность выступать во всей стране, тогда Владимира Зеленского волновало мало – этот риск с лихвой окупался ажиотажным спросом среди украинских депутатов. В частности, журналисты вспоминают, как на выступление юмориста на корпоративе Блока Петра Порошенко съезжалась вся партия. По всей видимости, депутаты были солидным источником дохода для шоумена.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) Май 30 2017 в 12:23 PDT

Однако эти времена подошли к концу, и украинские власти разлюбили Владимира Зеленского даже несмотря на его русофобию. "Всякие корпоративы с политиками сегодня – это совсем не актуально, потому что они все "морозятся", – признался в эфире телеканала ТСН заметно погрустневший ведущий.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) Авг 16 2017 в 11:46 PDT

Так, в Блоке Петра Поршенко о юмористе попросту забыли. "Хоть бы кто из БПП позвонил бы. Ладно не приглашали, просто позвонили бы и сказали – Володя, у нас сегодня корпоратив, а мы вас не позвали", – посетовал Зеленский.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) Авг 26 2017 в 1:51 PDT

Даже отдых за границей, в по слухам излюбленной украинскими политиками Италии, не позволили ему наладить с народными избранниками личный контакт. По словам юмориста, ему даже не удалось с ними встретиться. "Где депутаты, и где я?", – скромно заметил Владимир Зеленский.