В США снимут мультфильм о принцессе-алкоголичке

Создатель культового мультипликационного сериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг планирует снять анимационную комедию для взрослых. Многосерийная лента расскажет о жизни юной принцессы-алкоголички.

Мультфильм под названием Disenchantment ("Разочарование") будет снят для стримингового сервиса Netflix, сообщает Coming Soon. Действие анимационного сериала для взрослых будет происходить в средневековом королевстве Dreamland.

В основе сюжета – злоключения юной, сильно пьющей принцессы, ее друга Эльфо и личного демона Люси. Также на пути главных героев будут встречаться и другие сказочные персонажи – орги, тролли, гарпии. "Разочарование" будет о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то, что говорят вам старшие, волшебники и другие ублюдки", – рассказал о будущем мультике Грейнинг.

Анимацией займется студия Rough Draft Studios. На экраны сериал выйдет в 2018 году. Причем планируется сразу опубликовать десять эпизодов мультика. Всего же к выпуску готовят 20 серий.

Напомним, культовый сериал о причудливом семействе "Симпсоны" впервые вышел на экраны в 1989 году. Анимационная лента прославилась тем, что в ней затрагиваются самые актуальные и скользкие вопросы религии, политики и общественных нравов.