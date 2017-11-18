Основатель AC/DC умер после продолжительной болезни

Скончался гитарист и один из основателей легендарной группы AC/DC Малькольм Янг. Ему было 64 года.

"С глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга", – говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

Музыкант мирно скончался в постели, окруженный своей семьей. Несколько лет от страдал от деменции, однако официальная причина смерти будет объявлена позднее.

"Он был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малькольм", – отметили в пресс-службе AC/DC.

Отметим, что менее месяца назад – 23 октября — стало известно о смерти 70-летнего брата музыканта Джорджа Янга. Он был продюсером группы.

Малкольм Янг основал культовую группу вместе с младшим братом Ангусом в 1973-м. За годы творчества AC/DC было продано более 200 миллионов копий альбомов по всему миру.

В 2014 году из-за болезни Малькольм навсегда покинул AC/DC и завершил выступления. Его место в группе занял племянник Стивен. Сейчас в группе остался только один участник старого состава команды – гитарист Ангус Янг.