Первый канал ждут большие перемены
Объявление о правилах участия в конкурсе "Я – комментатор" размещено на официальном сайте телеканала. "Считаешь, что Виктор Гусев нефартовый комментатор? Ты можешь лучше? Первый канал, матч сборной России – в прямом эфире с твоим комментарием", – говорится о новом проекте.
Для участия в конкурсе нужно записать свой комментарий к определенному вирусному видео с фрагментами игры сборной России. Получившийся ролик и заполненную анкету необходимо опубликовать на сайте Первого канала.
Также участник конкурса может выложить свое видео в соцсети "Одноклассники" с хештегом #якомментатор. Победитель, конечно, не сможет занять место известного спортивного комментатора Виктора Гусева, но получит возможность вместе с ним поработать в прямом эфире во время одного из футбольных матчей российской сборной.
Трансляция с комментарием финалиста будет доступна на сайте 1tv.ru. Болельщики смогут не только услышать, но и посмотреть на работу победителя конкурса. Для этого на комментаторской позиции будет установлена камера.
Прием заявок для участия в состязании уже открыт. Отборочный этап закончится в 00:00 мск 29 октября. Победитель будет объявлен после 5 ноября.
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