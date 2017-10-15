Андрей Малахов вернулся на Первый канал

Эксклюзив Особое мнение Интервью Браку Шурыгиной осталось два месяца Пугачева пришла к Юдашкину в мини-шортах

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Воскресенье 15 октября
Лента новостей
17:30
Модель из России из мести утопила Mercedes жениха
15:16
"ЕР" и Минфин доработают проект бюджета
14:49
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
13:35
Багдасарян показала соблазнительные формы
13:26
В Таиланде утонул турист из России
12:57
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
12:30
Николай Басков удивительно похорошел
12:26
На борту самолета UTair произошла авария
12:21
Врачи трижды за сутки спасали упавшую с трапа в Пулково девочку
11:04
Юлия Ковальчук показала первое фото дочки
10:47
Участница "Битвы экстрасенсов" стала задыхаться на съемках
10:20
На записях с рухнувшего Ту-154 услышали взрыв
09:57
Пенсионерка разбилась при падении из окна на севере Москвы
22:39
Межпарламентский союз становится аналогом ООН
18:13
Володин поблагодарил Турцию за позицию по ПАСЕ
18:11
Сыну покойной Барановской нашли новый дом
18:10
Вячеслав Володин посетит Ирак
17:40
Сербия выступает за возвращение России в ПАСЕ
17:23
ТПК примет пассажиров в ноябре
17:20
В Сеть утекло видео с тайной свадьбы Сати Казановой
17:20
Похудевшая на 25 кг Долина в одном халате сбежала от мужа
16:53
Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов
16:51
Парализованному Буйнову поставили неутешительный диагноз
16:45
В Москве полуторагодовалый ребенок погиб при падении из окна
16:36
Володин анонсировал возрождение российско-французской комиссии
16:14
Россия и Иран укрепляют парламентское сотрудничество
16:12
Собчак взяла интервью у Путина
15:35
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
15:14
В Москве украли орбиты планет с монумента Солнечной системы
15:02
Собчак в прозрачном платье выставила обвисшую грудь
14:46
Под Москвой зарезали 24-летнего мужчину
14:28
Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
13:58
Водительские удостоверения в России стали выдавать по новым правилам
13:36
Приемная дочь футболиста-алкоголика оказалась секс-бомбой
13:20
Звезда "Дома-2" накинулась на беременную Рапунцель
13:14
ПАСЕ ищет пути сближения с Россией
13:01
В Петербурге стартует ассамблея Межпарламентского союза
12:55
Москвич упал с балкона 20 этажа и выжил
12:43
Бывшая невеста "отменила" свадьбу Баскова
12:17
На юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП
12:04
Доведенная до отчаяния Вера Васильева выпила керосин
11:30
В тоннеле московского метро застрял поезд нового поколения
11:17
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
10:35
Тюрин сам пришел к следователям из-за убийства Вороненкова
10:03
Прилучный и Муцениеце используют друг друга
10:01
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода
22:00
Аршавин снова женится
21:47
Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком
21:46
Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам смартфонов
21:39
В Петербурге выжил сбитый электричкой мужчина
21:16
Сестра рассказала правду о жизни погибшей в Доминикане россиянки
21:06
Ученые нашли край Млечного пути
21:00
Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
20:57
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 10
20:52
Аршавину подменили жену
20:47
Голая москвичка с зонтом прошлась под дождем (видео)
20:34
Оргазм делает женщин умнее и выносливее
20:29
Любовница полковника Захарченко осталась без квартиры
20:05
Молодоженов жестоко наказали за оральный секс
19:56
Электрик-стриптизер уронил Сябитову на "Давай поженимся"
19:34
Сбитого под Пермью лося заподозрили в пьянстве
19:31
Неверов представил генсовету "ЕР" нового секретаря
19:17
В Стамбуле расстреляли школьников
19:17
Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии
19:11
Ковальчук поздравляют с рождением ребенка
19:00
США перебрасывают морпехов в Норвегию
18:37
За нелепую смерть голой россиянки заплатят 3,4 миллиона
18:36
Гознак оправдался за скандал с новыми купюрами
18:18
Тяга к знаниям продлевает жизнь
18:16
Дворкович после операции пришел к Путину
18:05
Погребняк о браке Аршавина: Нормально не будет
18:02
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
17:45
Друзья мужчинам важнее любимых женщин
17:40
США угрожают России глобальным ударом
17:35
Рейс 666 вылетел в "ад" 13-го числа
17:07
В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
16:58
Названа точная причина смерти Доку Умарова
16:43
Неподалеку от Земли нашли пожирателя планет
16:40
Дочь Валентина Юдашкина ждет второго ребенка
16:34
Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
16:31
Житель Мурманска заплатил 129 тысяч за любимый диван собаки
16:20
Строители станции ЦСКА ответили злопыхателям
16:11
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста
16:10
Известный миллионер рассказал о разводе Влада Сташевского
16:08
Шурыгину представили к званию "Народная артистка России"
16:06
Самые бесполезные средства для ресниц
16:03
Санкции США оказались бессмысленными
15:53
На Алтае маленький ребенок выпал из маршрутки
15:48
Деньги с карт россиян начали воровать по-новому
15:44
Москва начинает планировку кварталов под реновацию
15:42
При обрушении на резервуаре "Транснефти" пострадали люди
15:28
Путин готовит очень важное заявление
15:19
Выпуск новых денег в России обернулся скандалом
15:08
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
14:58
Участников "Дома-2" упрекнули в растрате миллиона
14:53
Москвичей предупредили об опасной погоде
14:45
Звезда "Дома-2" убита подлостью любовника
14:40
За час на девушку-подростка напали три насильника
14:39
Почему дачники переплачивают за электроэнергию
14:38
Мать Аршавина взорвалась из-за развода
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Собчак в прозрачном платье выставила обвисшую грудь
Шурыгину представили к званию "Народная артистка России"
За нелепую смерть голой россиянки заплатят 3,4 миллиона
Беременная подруга обвинила сына Шукшиной в избиении
Шоу-бизнес

Андрей Малахов вернулся на Первый канал

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Зрители "Сегодня вечером" удивлены увиденным. Они уж, было, стали привыкать к новым ведущим.
прочитано 10488 раз

На Первом канале состоялась большая премьера. Субботним вечером там показали фильм о покорителях внеземного пространства "Время первых", который прежде успешно прошел в прокате.

ПО ТЕМЕ

Малахов рассказал о пьянстве Чумака

Малахов уходит с Первого канала

Сюжеты Малахов уходит с Первого канала

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

А перед картиной в эфир вышла традиционная программа "Сегодня вечером". В студии собрались люди, причастные к созданию картины: участники съемочной группы, исполнитель главной роли Евгений Миронов и, конечно же, главный герой фильма – летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов и его дочь.

Каково же было удивление зрителей, увидавших, что  гостей в студии, как и прежде, интервьюирует... Андрей Малахов! Ведь, как все знают, с этого сезона он работает на канале "Россия". А в "Сегодня вечером" теперь блистают Юлия Меньшова и Максим Галкин. Хотя и критикуют их несчадно.

Публикация от @malakhov007

Чтобы у зрителей не возникло чувства когнитивного диссонанса, новые ведущие появились перед началом и в конце программы. Мол, мы тут, мы никуда не делись, не паникуйте, а то, что вы сейчас увидите – запись весенней передачи. 

Но тот апрельский эфир претерпел заметные изменения и был перемонтирован. А заставку и межблоковые ролики поменяли на новые, уже "постмалаховские".

Интересно, как на "России", где особенно  гордятся тем, что смогли переманить главную звезду конкурентов, смотрят на то, что "вашу маму и там, и тут показывают"?.. 

Автор: Феликс Грозданов15 октября 2017, 13:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

567

комментарии

Политика

Путин готовит очень важное заявление
Санкции США оказались бессмысленными
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
Запад опорочил любовь Путина к животным

Шоу-бизнес

Андрей Малахов вернулся на Первый канал
Дмитрий Маликов страдает от одержимости
Звезда "Дома-2" собирает деньги на борьбу с раком
Беременная подруга обвинила сына Шукшиной в избиении

Проишествия

В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста
За час на девушку-подростка напали три насильника

Lifestyle

Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
Что спасает больного раком Успенского
Москвичей учат языку музыки
Книги помогают генерировать новые идеи
Шоу-бизнес

Андрей Малахов вернулся на Первый канал

Зрители "Сегодня вечером" удивлены увиденным
Шоу-бизнес

Басков пустился в пляс после обмана Лопыревой

Невеста сказала певцу, что сможет прилететь к нему только вечером, но это оказалось не так
Шоу-бизнес

Репер Гуф потерял сына

Найти ребенка исполнитель надеется с помощью своих поклонников
Lifestyle

Модель из России из мести утопила Mercedes жениха

Красотка отомстила банкиру, который бросил ее и отказался давать деньги

Гороскоп

Прилучный и Муцениеце используют друг друга
Аршавин снова женится
Совет на выходные
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"

Фоторепортажи

Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
Жертвы насилия из "Дома-2"
Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье
Сексуальная медсестричка показала свои прелести

Спорт

Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным

Регионы

Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
Женщина избила пенсионерку за замечание (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru