Кто будет вести программу "Жди меня"

Совсем скоро всенародно любимая передача сменит канал вещания – вместо Первого она будет выходить на НТВ. Стало известно, что теперь в ней будет трое ведущих.

Имена двоих пока неизвестны. Также нет информации о том, останется ли в проекте Ксения Алферова, которая вела программу вместе с Александром Галибиным. Но первое имя уже объявлено.

Точно известно, что ведущим "Жди меня" станет один из основателей поисково-спасательной организации "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, передает Rg.ru. Он ведет блог на сайте популярной радиостанции, поэтому хорошо знаком с работой журналиста. Пожалуй, лучшей кандидатуры на роль ведущего программы, чьи цели и задачи совпадают с деятельностью поисково-спасательных отрядов, нельзя было найти.

Напомним, ранее главный редактор, руководитель проекта "Жди меня" Юлия Будинайте рассказала, что программа выйдет в эфир, скорее всего, уже в конце октября. О том, что передачу будут показывать на НТВ, сообщил и руководитель производящей ее телекомпании "ВИD" Александр Любимов в открытом письме в соцсети Facebook. Смену "кнопки" он объяснил тем, что "приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ".

Как писали Dni.Ru, контракт Первого канала с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек. Новый договор на выход передачи подписан не будет, поскольку стороны не смогли договориться о кандидатуре ведущего.

Новый коллектив, который был набран телекомпанией после увольнения создателя передачи Сергея Кушнерева, посорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его. При этом канал об этом в известность никто не поставил. В свою очередь Первый, которого ведущий полностью устраивал, попытался вернуть его, но "ВИD" отказалась это делать. В конечном итоге стороны не сошлись в переговорах.