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Где романтично провести 14 февраля

Фото: GLOBAL LOOK press\Elena Sikorskaya
Если на День святого Валентина хочется порадовать свою половинку, почему бы не устроить пару дней отдыха в прекрасном романтичном отеле? Для этого не обязательно лететь за тридевять земель или тратить много денег на поездку.
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Вместе с онлайн-сервисом путешествий OneTwoTrip редакторы Dni.Ru выбрали пять отелей, которые удивят вас соотношением "цена-качество-романтика".

Le Fabe Hotel, Париж, Франция

В самом романтичном городе мира можно найти прекрасный отель для двоих, ночь в котором не будет стоить целое состояние. Один из примеров – маленький отель Le Fabe, расположенный на тихой улочке в спокойной части района Монпарнас. В гостинице всего 17 номеров, каждый из них звукоизолирован и стильно оформлен. Для большего удобства можно попросить комнату с кроватью кинг-сайз. При отеле также есть сауна, которой постояльцы могут пользоваться бесплатно.

Фото: cloudfront.net

Гостиница расположена в трёх минутах пешком от станции метро Plaisance. Также отсюда легко дойти до выставочного центра "Порт де Версаль" и музея Бурделя. До театрального квартала 10 минут пути. В общем, вы будете жить в центре культурной жизни Парижа.

Стоимость за ночь: от 6 380 рублей

Перелет Москва-Париж и обратно: от 11 400 рублей

Hotel Kings Court, Прага, Чехия

Шикарный отель в самом центре сказочно красивого города – отличное место для проведения романтичного вечера. Отель Kings Court расположен в самом центре Праги, при этом городского шума совсем не слышно. Номера здесь – даже самые обычные, что уж говорить о люксах – достойны королей и при этом стоят очень разумно. Комнаты просторные и современные, во многих есть ванна с гидромассажем.

Фото: hotelkingscourt.cz

При отеле работает спа-салон, где можно заказать сеанс массажа. В распоряжении гостей небольшой бассейн, финская сауна и парная.

От отеля рукой подать до Пороховых ворот, до Карлова моста и Староместской площади – пять минут пешком. Поужинать после прогулки можно прямо в ресторане при отеле, из него открывается прекрасный вид на Республиканскую площадь.

Стоимость за ночь: от 6 576 рублей.

Перелет Москва-Прага и обратно: от  8400 рублей.

Hotel Marco Polo, Верона, Италия

Этот прекрасный отель находится в самом центре Вероны: до Арены дойти можно за пять минут пешком, до дворика Джульетты за пятнадцать. Но главное тут, конечно, не достопримечательности города, а сама гостиница – она расположена в здании бывшего монастыря, при этом все номера современные и удобные. Тут еще и очень красиво: светлые стены, высокие потолки с деревянными балками.

Фото: hotelmarcopoloverona.it

Отдельный плюс — полноценный оздоровительный комплекс с сауной, гидромассажной ванной турецкой баней, кнейпом и соляной пещерой, расположенный в соседнем здании, но легко доступный гостям отеля. Так что после прогулки по одному из самых романтичных городов Европы можно устроить себе прекрасный вечер в спа.

Стоимость за ночь: от 4 786 рублей.

Перелет Москва-Верона и обратно: от 12 280 рублей.

Домина Престиж, Санкт-Петербург

Отель, названный гостями Tripadivsor одним из самых романтичных отелей, еще и невероятно фотогеничен: номера в "Домине Престиж" яркие и необычные, так и хочется устроить тут фотосессию для двоих. На завтрак подают шампанское и икру – отличное дополнение к романтическому уик-энду.

Фото: dominarussia.com

Расположен отель в Адмиралтейском районе, до Исаакиевского собора пара минут пешком, до Эрмитажа — всего один километр. Так что приготовьтесь долго гулять, а вечером можно отдохнуть и поужинать в итальянском ресторане Arcobalena, который находится в здании гостиницы.

Стоимость за ночь: от 5 778 рублей.

Поезд “Сапсан” Москва-Петербург и обратно: от 1500 рублей в одну сторону.

Мистраль Отель и СПА, Подмосковье

Если ехать далеко не хочется, присмотритесь к ближайшему Подмосковью, например, спа-отелю на Истринском водохранилище. Он идеален для выходных вдвоём: начать день можно с прогулки по большой ухоженной территории, день провести в спа, а вечер закончить в одном из трех ресторанов.

Фото: m-istra-l.ru

Здесь расположен один из лучших спа-центров Подмосковья "La Source de Istra" с 25-метровым бассейном и термальным комплексом. Своей половинке обязательно подарите сертификат на спа-процедуры, их тут огромное разнообразие.

На выходные после Дня святого Валентина в "Мистрале" готовят особую программу, но можно приехать и в будни, в саму дату – так получится даже дешевле.

Стоимость за ночь: от 7 200 рублей.

Автор: Василий Ручкин31 января 2017, 13:38

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