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Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
Среди героев злополучного эфира оказались военнослужащие, участники боевых действий в Чечне и в других горячих точках. Передача вызвала огромное негодование украинских телезрителей, в связи с чем в ситуации пришлось вмешаться руководству компании.
Председатель правления "Медународного Медиа Центра – СТБ" Владимир Бородянский написал на своей своей странице в социальной сети Facebook, что выход в эфир данного выпуска российской программы был просто недопустим с моральной и нравственной точек зрения. Все это, разумеется, связано с напряженной ситуаций во взаимоотношениях России и Украины в течение последних двух с половиной лет.
"Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим.
Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям"
Бородянский отметил, что в связи с инцидентом руководство канала приняло решение убрать из телеэфира передачу "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ, а также уволить всех тех сотрудников "СТБ", которые допустили выход в эфир выпуска программы с военными в кадре.
С 2015 года на территории Украины действует закон, согласно которому власти имеют право запрещать показ фильмов, сериалов и каких-либо телепроектов, "пропагандирующих" силовые структуры России. Порой закон применяется к самым неожиданным советским картинам, чем вызывает немалое негодование не только российской стороны, но и украинских зрителей.
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов уже прокомментировал сложившуюся ситуацию. Как сообщает Life.Ru, иллюзионист считает, что данный скандал – ни что иное как реклама непосредственно телеканала СТБ. "С одной стороны предсказуемо: это рейтинговый проект, для украинского канала это сенсация. Если бы запретили программу низкого рейтинга, я бы не понял, а здесь понятно – нужен был скандал, нужен рейтинг, их пиар работает" – заявил Сафронов.
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