Мать актрисы Кэрри Фишер скончалась спустя сутки после ее смерти

На 85-м году жизни умерла знаменитая голливудская актриса Дэбби Рейнольдс. Это произошло спустя сутки после смерти ее дочери, исполнительницы роли принцессы Леи в "Звездных войнах", Кэрри Фишер.

Печальное известие сообщил ее сын Тодд Фишер. 84-летняя Рейнольдс вместе с ним занималась подготовкой к похоронам дочери, когда днем в среду, 28 декабря, ей стало плохо. В результате голливудская дива была госпитализирована с инсультом. "Она хотела быть с Кэрри", – поделился с журналистами убитый горем Тодд Фишер.

Отметим, что Дебби Рейнольдс известна своими ролями в американских мюзиклах и комедиях, таких как "Поющие под дождем", "Развод по-американски", "Непотопляемая Молли Браун". За роль в последней картине она была номинирована на "Оскар".

Со своим первым мужем Эдди Фишером Рейнольдс развелась в 1959 году из-за его романа с Элизабет Тейлор. После этого Рейнольдс выходила замуж еще два раза, в 1960 и 1984 годах. В браке с Фишером она родила двух детей, Кэрри и Тодда, которые впоследствии также стали известными актерами.

Как писали Dni.Ru, Кэрри Фишер умерла 27 декабря в больнице Лос-Анджелеса. Смерть артистки наступила в результате сердечного приступа, который случился у нее на борту самолета. Ей было 60 лет. Наибольшую известность Фишер принесла роль принцессы Леи в киносаге "Звездные войны".