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Пятница 23 июня

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5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях
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Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы выбрали 5 классных историй от путешественников, биологов и людей, прошедших разные испытания. Каждая из них несет в себе бесценный жизненный опыт, о котором полезно узнать.

Психологи считают, что лучшее средство от тревоги — это составить план действий. Поэтому, если сейчас вы замечаете за собой излишнее волнение, успокоиться помогут книги о выживании в экстремальных ситуациях.

"В диких условиях", Джон Кракауэр

Фото: ЛитРес

Роман, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Криса Маккэндлесса — человека, которому так надоела окружающая его действительность, что он решил сбежать от нее в дикие леса Аляски. На самом деле, в образе Криса каждый узнает частичку себя — он хотел жить полной жизнью, вырваться из рутины, найти свое призвание, справиться с внутренними демонами, оставшись в одиночестве. Всего 4 месяца Крис прожил в невообразимых для современного человека условиях, и умер от истощения, однако за столь короткое время он успел стать кумиром целого поколения. Талантливый писатель Джон Кракауэр создал этот прекрасный роман о нем, а Шон Пенн сыграл главную роль в экранизации художественной биографии Криса. Несмотря на печальный финал, история очень вдохновляющая и поучительная, — о силе духа и умении мыслить не так, как все.

"На грани возможного: Наука выживания", Фрэнсис Эшкрофт

Фото: ЛитРес

Британский биолог Фрэнсис Эшкрофт — смелая и сильная женщина, которая берет от жизни все. Судите сами: занимается серьезными научными изысканиями, стала профессором Оксфордского университета, поднималась на Килиманджаро, занималась дайвингом и даже спасла жизнь человеку, который чуть не утонул в ледяной воде. Эта книга — микс ее жизненного опыта и научного знания. Фрэнсис рассказывает об особенностях человеческого организма, которые наверняка вас удивят, и лайфхаках, позволяющих выжить в любой ситуации. Надеемся, что большинство советов вам не пригодятся, но знать эти секреты личной безопасности — не просто важно, но еще и любопытно. Вы узнаете, как выплыть из океана, прокормить себя в дремучем лесу или согреться в холодную ночь без теплой одежды и костра. Все ситуации во время чтения начинаешь мысленно примерять на себя — захватывающе!

"В темноте", Кристина Хигер, Даниэль Пайснер

Фото: ЛитРес

Об ужасах Холокоста написано много книг, но история Кристины Хигер не столько о жестокости и бессмысленности войны, сколько о силе человеческого духа и победе жизни над смертью. Все это похоже на кино про постапокалипсис — на протяжении 424 дней польские евреи, среди которых дети, живут в темном подземелье в попытке спастись от нацистов. Люди не видят света, запасы еды и воды ограничены, а паника и страх сменяются агрессией и ненавистью друг к другу. Автор очень убедительно описывает характеры героев, и читателю довольно быстро становится понятно, кто из них сможет выжить в этих нечеловеческих условиях, а кто нет. Никакой интриги тут нет, но Хигер и не пытается ее создать. Она просто беспристрастно рассказывает о жизни в оккупации, неугасающей надежде, сострадании и героизме, в который трудно поверить.

"В ледяных просторах. Записки полярника", Николай Пинегин

Фото: ЛитРес

Николай Пинегин, писатель, художник и исследователь Арктики, в 1912—1914 гг. участвовал в знаменитой экспедиции Седова к Северному Полюсу. С самого начала путешественники столкнулись с массой неожиданных трудностей, и им не запланированно пришлось остаться зимовать возле Новой Земли. Психологическая обстановка в команде была крайне тяжелой: Пинегин подробно описывает, как участники экспедиции справлялись с депрессивными состояниями в условиях полярной ночи, нехватки продовольствия и угля. В то же время в тексте много поэтичных описаний этой суровой природы и северного сияния, от которых дух захватывает! Прекрасный русский язык автора, тонкий психологизм и приключения в условиях крайнего Севера, — книга однозначно достойна прочтения.

"Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере", Виктор Франкл

Фото: ЛитРес

Психолог, психиатр и философ Виктор Франкл видел самое страшное — вместе с женой и родителями он был отправлен в концлагерь Терезиенштадт, а через 2 года переведен в Аушвиц. Из всей семьи выжить посчастливилось только Виктору. Он прошел через голод, холод, издевательства и потерю самых близких людей, однако не опустил руки и не сошел с ума. На протяжении этих бесконечных трех лет он продолжал работать — разумеется, в тайне от нацистов. Психиатр оказывал помощь другим узникам, особое внимание уделяя людям, которые были на грани самоубийства. Этот ужасающий опыт помог ему впоследствии разработать уникальный метод психологической помощи — логотерапию. В этой книге Виктор Франкл рассказывает обо всех испытаниях, которые выпали на его долю, и дает множество рекомендаций для тех, кто находится в состоянии стресса и отчаяния.

24 июня 2023, 00:05
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / www.globallookpress.com

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