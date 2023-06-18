Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии

Катя Лель рассказала о растрате всех денег Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Воскресенье 18 июня

21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли 14:55"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис 13:58"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 12:53"Спим под разными одеялами": жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга 11:41Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом 09:37Какую одежду носить летом – ответ дерматолога 08:20Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд 06:17Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо 04:12Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы 02:15Шесть неочевидных причин набора веса 00:03Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет 22:08Как пережить развод: полезные советы 21:105 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске 20:13"Их карьера пойдет вниз": что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России 18:00Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем 17:38Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите 16:40Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет 13:20"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 11:45Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова 09:43До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов 08:00Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков 06:31Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков 04:25Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D 02:11Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн 00:04Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач 22:33Легендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых 22:06"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке 21:52"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой 21:39"Ищет, куда трупы прятать": звезда "Битвы экстрасенсов" почуяла происки маньяка 21:20Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба 21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии

Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии
33

Прошло более сотни лет после того, как Россия прекратила быть монархией. Какие же уроки дал нам этот исторический период?

Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку электронных книг, которые расскажут о членах императорской семьи, их публичной и скрытой от глаз жизни, а также о трагическом финале российской монархии в 1918 году.

"Цари. Романовы. История династии", Эдвард Радзинский

Драматург Эдвард Радзинский известен прежде всего как выдающийся популяризатор отечественной истории. Работая в архивах в поисках малоизвестной информации о выдающихся личностях из нашего прошлого, он создавал на этом материале увлекательное и захватывающее повествование. Оно стало основой легендарных телепередач Радзинского, оно же вошло в большинство его публицистических произведений. Эта книга объединяет три романа о представителях царской семьи. Оказывается, у императрицы Елизаветы была дочь. Причиной гибели Александра II стала таинственная страсть. А с последнего императора Николая II началось расследование причин гибели династии Романовых. Читаются эти произведения как детектив или авантюрный роман – они не заменят учебник истории, но дополнят его, воссоздавая атмосферу придворной жизни и нескольких поколений императорской семьи.

"Николай II", Эдвард Радзинский

По мнению драматурга и историка Эдварда Радзинского, все время царствования Николая II было отмечено таинственными знаками и совпадениями, которые будто предсказывали трагический финал – убийство членов императорской. Что же привело к этому? Неужели сама личность последнего императора стала причиной катастрофы? Или к этому вела череда неизбежных исторических событий? Эта книга в жанре исторического романа описывает жизнь Николая II с юности до кончины. Рассуждения автора дополняют архивные документы: отрывки из дневников, переписка царя с супругой, доклады министров и военачальников, дипломатическая почта и, конечно, уникальные свидетельства о последних днях жизни Николая II – его окружение и свита, исполнители приговора и место захоронение. По мнению автора, с этого события началась одна из самых масштабных катастроф в отечественной истории.

"Императорская кухня. XIX – начало XX века. Повседневная жизнь Российского императорского двора", Илья Лазерсон, Игорь Зимин, Александр Ростиславович Соколов

Повар Илья Лазерсон, доктор исторических наук Игорь Зимин и директор Российского государственного исторического архива Александр Соколов объединили усилия, чтобы написать эту увлекательную книгу-исследование той части жизни императорского двора, которая всегда была скрыта от посторонних глаз. Что и как ели члены монаршей фамилии? Как готовилась еда в военное время, на охоте и для пикников? Оказывается, этим ведала Гофмейстерская часть Министерства Императорского двора. Кухня оказывалась местом, где пересекались интересы различных ведомств и частных лиц. Кроме персонала из поваров и официантов, в этой сложно организованной структуре были задействованы спецслужбы, медики и приближённые царских особ. Благодаря этому формировалось изысканное повседневное меню, формировавшее кулинарную моду своей эпохи.

"Петр Первый", Алексей Толстой

Эта трехтомная книга, созданная по заказу Сталина, была названа первым подлинным историческим романом в советской литературе. В наши дни это произведение – яркий образец того, как реальные исторические сведения могут быть преобразованы в художественную литературу. Перед тем как приступить к работе Алексей Толстой изучил большую часть классических исследований и монографий о Петре Первом и его времени. Результатом стала эпопея в духе "Войны и мира", когда рядом с крупными историческими деятелями выведены простые люди из народа. Вот как об этом писала советская "Литературная энциклопедия": "Действие романа переносится из дворца в курную избу, из боярской усадьбы со слюдяными окошечками в дымный кабак, из Успенского собора в царский розыск". События охватывают период с 1682 (смерть царя Федора Алексеевича) по 1704 год (взятие русскими войсками Нарвы). На этом историческом материале показан переломный период в истории России, создание исключительной личностью нового государства — Российской империи.

"Крепкие узы. Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России", Ника Марш

Историк Ника Марш убеждена, что история крепостного права в России касается каждого гражданина. Ведь мы все – потомки хозяев или угнетенных, причастных или наблюдавших со стороны – всех, кто жил в те почти две сотни лет, когда считалось нормальным, что одни с легкой руки могли управлять судьбами других. По мнению автора, история крепостничества связана не только с горестями. В ней есть место мудрости и таланту, удаче и гордости, любви и верности. Эта книга в первую очередь о людях – крестьянах и помещиках – и тех прочных узах притяжения и ненависти, которые их связывали. Какой была повседневная жизнь этих людей? Как любили, о чем горевали? Что их радовало? Были ли среди крепостных талантливые самородки? Этим историям посвящена книга.

18 июня 2023, 21:11
Монархия. Фото: Semen Likhodeev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 увлекательных исторических романов последних лет

Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес

По теме

Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей

5 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске

5 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске

5 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске
Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтения классики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисом электронных книг Литрес "Дни.ру" собрали самые горячие книги для самого жаркого лета. Читать что-то новое или слушать хорошо забытое старое? Выбор за вами. "Тринадцатая карта", Майк ОмерПисатель Майк Омер когда-то создавал компьютерные игры, а потом нашел себя в литературе.

5 детективов, от которых сложно оторваться

5 детективов, от которых сложно оторваться
Совместно с книжным сервисом Литрес мы собрали 5 пять детективных романов, которые захватят вас с головой как самый остросюжетный сериал. Удовольствие от прослушивания гарантировано! Если вам наскучили фильмы и видео в интернете, а из-за работы и домашних дел совсем нет времени на чтение книг, то есть хорошая альтернатива — попробуйте аудиокниги.

5 лучших книг для ленивого вечера

5 лучших книг для ленивого вечера
Книги – это настоящее сокровище. Они могут заставить нас улыбнуться, плакать, задуматься и даже изменить нашу жизнь. Что делать, если вы хотите прочитать что-то легкое и приятное, чтобы провести ленивый вечер? В этой статье мы расскажем о пяти лучших книгах для тех, кто хочет расслабиться и насладиться чтением.

Полное прохождение "Покров-17"

Полное прохождение "Покров-17"
В 2021 году писатель Александр Пелевин получил награду "Национальный бестселлер" за книгу "Покров-17". Споры о ней продолжаются спустя несколько лет. Предлагаем читателям взглянуть на это произведение под неожиданным углом при помощи дебютной рецензии нашего молодого (душой), но уже многообещающего автора Тихона Антонова. Журнал "Навигатор по ПК-Мании" декабрь (№2612)` 1993 г.

Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких

Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких
Михаил Харитонов не оставил и камня на камне от утопического мира "Полудня" братьев Стругацких, а после, из тех же самых камней, построил что-то прекрасное. У вас все время какие-то обрывки.

Выбор читателей

17/06Сбт"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 16/06Птн"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой 18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 16/06ПтнЛегендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых 17/06СбтВдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16/06Птн"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке