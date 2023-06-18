Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии

Прошло более сотни лет после того, как Россия прекратила быть монархией. Какие же уроки дал нам этот исторический период?



Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку электронных книг, которые расскажут о членах императорской семьи, их публичной и скрытой от глаз жизни, а также о трагическом финале российской монархии в 1918 году.

"Цари. Романовы. История династии", Эдвард Радзинский

Драматург Эдвард Радзинский известен прежде всего как выдающийся популяризатор отечественной истории. Работая в архивах в поисках малоизвестной информации о выдающихся личностях из нашего прошлого, он создавал на этом материале увлекательное и захватывающее повествование. Оно стало основой легендарных телепередач Радзинского, оно же вошло в большинство его публицистических произведений. Эта книга объединяет три романа о представителях царской семьи. Оказывается, у императрицы Елизаветы была дочь. Причиной гибели Александра II стала таинственная страсть. А с последнего императора Николая II началось расследование причин гибели династии Романовых. Читаются эти произведения как детектив или авантюрный роман – они не заменят учебник истории, но дополнят его, воссоздавая атмосферу придворной жизни и нескольких поколений императорской семьи.

"Николай II", Эдвард Радзинский

По мнению драматурга и историка Эдварда Радзинского, все время царствования Николая II было отмечено таинственными знаками и совпадениями, которые будто предсказывали трагический финал – убийство членов императорской. Что же привело к этому? Неужели сама личность последнего императора стала причиной катастрофы? Или к этому вела череда неизбежных исторических событий? Эта книга в жанре исторического романа описывает жизнь Николая II с юности до кончины. Рассуждения автора дополняют архивные документы: отрывки из дневников, переписка царя с супругой, доклады министров и военачальников, дипломатическая почта и, конечно, уникальные свидетельства о последних днях жизни Николая II – его окружение и свита, исполнители приговора и место захоронение. По мнению автора, с этого события началась одна из самых масштабных катастроф в отечественной истории.

"Императорская кухня. XIX – начало XX века. Повседневная жизнь Российского императорского двора", Илья Лазерсон, Игорь Зимин, Александр Ростиславович Соколов

Повар Илья Лазерсон, доктор исторических наук Игорь Зимин и директор Российского государственного исторического архива Александр Соколов объединили усилия, чтобы написать эту увлекательную книгу-исследование той части жизни императорского двора, которая всегда была скрыта от посторонних глаз. Что и как ели члены монаршей фамилии? Как готовилась еда в военное время, на охоте и для пикников? Оказывается, этим ведала Гофмейстерская часть Министерства Императорского двора. Кухня оказывалась местом, где пересекались интересы различных ведомств и частных лиц. Кроме персонала из поваров и официантов, в этой сложно организованной структуре были задействованы спецслужбы, медики и приближённые царских особ. Благодаря этому формировалось изысканное повседневное меню, формировавшее кулинарную моду своей эпохи.

"Петр Первый", Алексей Толстой

Эта трехтомная книга, созданная по заказу Сталина, была названа первым подлинным историческим романом в советской литературе. В наши дни это произведение – яркий образец того, как реальные исторические сведения могут быть преобразованы в художественную литературу. Перед тем как приступить к работе Алексей Толстой изучил большую часть классических исследований и монографий о Петре Первом и его времени. Результатом стала эпопея в духе "Войны и мира", когда рядом с крупными историческими деятелями выведены простые люди из народа. Вот как об этом писала советская "Литературная энциклопедия": "Действие романа переносится из дворца в курную избу, из боярской усадьбы со слюдяными окошечками в дымный кабак, из Успенского собора в царский розыск". События охватывают период с 1682 (смерть царя Федора Алексеевича) по 1704 год (взятие русскими войсками Нарвы). На этом историческом материале показан переломный период в истории России, создание исключительной личностью нового государства — Российской империи.

"Крепкие узы. Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России", Ника Марш

Историк Ника Марш убеждена, что история крепостного права в России касается каждого гражданина. Ведь мы все – потомки хозяев или угнетенных, причастных или наблюдавших со стороны – всех, кто жил в те почти две сотни лет, когда считалось нормальным, что одни с легкой руки могли управлять судьбами других. По мнению автора, история крепостничества связана не только с горестями. В ней есть место мудрости и таланту, удаче и гордости, любви и верности. Эта книга в первую очередь о людях – крестьянах и помещиках – и тех прочных узах притяжения и ненависти, которые их связывали. Какой была повседневная жизнь этих людей? Как любили, о чем горевали? Что их радовало? Были ли среди крепостных талантливые самородки? Этим историям посвящена книга.