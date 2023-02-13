Нестареющая классика или современная литература? Какие книги выбирают российские звезды

Что знаменитости советуют почитать.

Недавно звезда российского балета Анастасия Волочкова рассказала, какие книги являются у нее самыми любимыми. Как выяснилось, артистка не читает то, что предпочитают большинство. Любимая книга балерины – это "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда. Мол, это то, что почитать действительно следует. В книге идет речь про то, что человек может управлять реальностью с помощью мысли на метафизическом уровне. Автор раскрывает уникальную технологию достижения целей.

Телеведущая Ксения Собчак, рассказывая о своих любимых книгах, выделила постмодернистский роман Виктора Пелевина "Generation "П". Действия происходят в Москве 90-х. – во время экономических реформ. Другие жанры этой книги – сатира и социальная фантастика.

Бывшая закадычная подруга Собчак, а ныне – непримиримый враг Тина Канделаки предпочитает почитывать сборник рассказов Владимира Сорокина "Белый квадрат". В книге автор делится своим взглядом на современность. Как пишут критики, произведение довольно спорное, а это говорит о специфических вкусах 47-летней журналистки. Это можно почитать для того, чтобы составить свое мнение об авторе, который подвергся критике.

У поющей телеведущей Ольги Бузовой тоже есть любимая книга. Это приключенческий роман Джека Лондона "Сердца трех". Автор пишет о потомке пирата Генри Моргана, отправляющегося на поиски сокровищ в Южную Америку. А Дима Билан в восторге от романа Пауло Коэльо "Алхимик". В книге идет речь опастухе Сантьяго, который однажды видит сон о сокровищах, хранящихся в египетских пирамидах. Главный герой также отправляется на поиски.

Актриса Рената Литвинова с теплотой отзывается о повести-феерии Александра Грина "Алые Паруса". История о девочке по имени Ассоль запала артистке в душу. Нестареющую классику предпочитает и журналист Владимир Соловьев. Как рассказывал телеведущий, еще в детстве отрывки из этой книги читала ему мама. Не будем спорить, что почитать это действительно стоит.