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Книги
ТОП-5 фэнтези книг, прочитанных в 2022 году

ТОП-5 фэнтези книг, прочитанных в 2022 году

Анастасия Кузина

Анастасия Кузина блогер

 Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис”, куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.
Фэнтези – один из любимых моих жанров. А привлекает он меня своей масштабностью – столько идей можно воплотить, столько миров нарисовать. Здесь драконы могут соседствовать с джиннами, фантастические существа бороться с ведьмами и магами, вампиры противостоять оборотням, и все это под двумя лунами или вообще в параллельном мире.
прочитано 57 раз

В 2022 году мной было исследовано немало миров и очень сложно будет выбрать пятерку лидеров, но я попробую! Однако, о двух фэнтези-романах одного автора я расскажу отдельно, в следующей статье.

1.Линетт Нони. Мятежная королева. 16+

Легкая, но увлекательная книга, которая отличается особенной атмосферой, интересной задумкой и интригующей концовкой.

2. Брент Уикс. Черная Призма. 16+

Потрясающее эпическое фэнтези, которое привлекает своей масштабностью, необычным сюжетом и обаятельными, сложными героями. В этот магический мир погружаешься буквально с первых строк и выныриваешь в реальность только для того, чтобы набрать кислорода.

3. Евгения Александрова. Цикл “Проклятый капитан”. 16+

Фэнтезийная трилогия для любителей сильных, но неоднозначных героев с потрясающими, реалистичными декорациями, милой романтической линией и динамичным сюжетом.

4. Ксения Хан. Дракон в свете луны. 16+

Героическое фэнтези для любителей дорам с какой-то совершенно волшебной, сказочной атмосферой, яркими, прописанными героями, драконами и черными дырами.

5. Анна Пушкина. Дар Кроуги. 16+

Книга, которая читается буквально на одном дыхании! Объемный, прописанный мир, несколько видов магии, увлекательный сюжет и непередаваемая атмосфера!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Jens Kalaene/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 02:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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