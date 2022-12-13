ТОП-5 фэнтези книг, прочитанных в 2022 году

Анастасия Кузина блогер Автор контента в телеграм-канале “Книжный Лис” , куратор закрытого книжного клуба "Книжный Лис". Люблю книги – читаю всегда и везде. Любимые жанры – фантастика и фэнтези.

Фэнтези – один из любимых моих жанров. А привлекает он меня своей масштабностью – столько идей можно воплотить, столько миров нарисовать. Здесь драконы могут соседствовать с джиннами, фантастические существа бороться с ведьмами и магами, вампиры противостоять оборотням, и все это под двумя лунами или вообще в параллельном мире.

прочитано 57 раз В 2022 году мной было исследовано немало миров и очень сложно будет выбрать пятерку лидеров, но я попробую! Однако, о двух фэнтези-романах одного автора я расскажу отдельно, в следующей статье. 1.Линетт Нони. Мятежная королева. 16+ Легкая, но увлекательная книга, которая отличается особенной атмосферой, интересной задумкой и интригующей концовкой. 2. Брент Уикс. Черная Призма. 16+ Потрясающее эпическое фэнтези, которое привлекает своей масштабностью, необычным сюжетом и обаятельными, сложными героями. В этот магический мир погружаешься буквально с первых строк и выныриваешь в реальность только для того, чтобы набрать кислорода. 3. Евгения Александрова. Цикл “Проклятый капитан”. 16+ Фэнтезийная трилогия для любителей сильных, но неоднозначных героев с потрясающими, реалистичными декорациями, милой романтической линией и динамичным сюжетом. 4. Ксения Хан. Дракон в свете луны. 16+ Героическое фэнтези для любителей дорам с какой-то совершенно волшебной, сказочной атмосферой, яркими, прописанными героями, драконами и черными дырами. 5. Анна Пушкина. Дар Кроуги. 16+ Книга, которая читается буквально на одном дыхании! Объемный, прописанный мир, несколько видов магии, увлекательный сюжет и непередаваемая атмосфера! КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ