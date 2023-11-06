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Понедельник 6 ноября

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5 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе

5 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе
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Семейные саги – особый жанр, который увлекает, как самый остросюжетный сериал. Любовь, тепло, отношения между такими разными членами семьи, множество сюжетных линий и поворотов, – за это мы любим масштабные саги. Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 отличных книг о крепких семьях, которые вызовут у вас и улыбку, и слезы.

"Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт

Жизнеутверждающий и в то же время очень правдивый роман американской писательницы-феминистки Луизы Мэй Олкотт — классика, которая не надоедает никогда. Это отчасти воспоминания автора, у которой тоже было три сестры, заботливая мама и отец, отправившийся на войну. В центре сюжета — такие разные сестры Марч: романтичная и немного наивная Мег, мечтающая о большой любви, озорная Джо, которая терпеть не может дамские разговоры и предпочитает мужскую компанию, застенчивая и неконфликтная тихоня Бетси, хитрая Эми, умеющая ловко пользоваться своим обаяние. У сестер неоднозначные, иногда даже сложные отношения, но они неизменно поддерживают и очень любят друг друга. Множество сюжетных поворотов, мощный исторический фон, тема взросления, искренние чувства и устремления прекрасных молодых девушек, — этот роман вы послушаете на одном дыхании за несколько осенних вечеров. Кстати, книга была удачно экранизирован с отличным актерским составом — в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон и Сирша Ронан.

"Забвение пахнет корицей", Кристин Хармель

Романы, сюжет которых связан с маленькими кафе и кондитерскими, — идеальное чтение для уютной осени! Главной героине Хоуп 36 лет, и она переживает глубокий кризис — карьера сложилась не так, как она мечтала, отношения разрушились, а недавно женщина еще и потеряла маму. Единственная поддержка Хоуп — любимая бабушка, которая стремительно сдает и теряет память. В наследство героине достается маленькая семейная кондитерская, дела которой идет примерно так же, как и у самой Хоуп, — то есть не очень… Однако бабушка просит ее сохранить бизнес, а заодно исполнить ее последнюю волю: поехать в Париж, чтобы прогуляться по значимым для семьи местам. Женщина отправляется во Францию, постепенно узнавая все больше и больше удивительных фактов о бабушке и дедушке, их жизни во время войны, ужасах холокоста и великой любви, которая прошла через множество испытаний. Семейная история дает Хоуп силы и опору, возможность по-новому взглянуть на собственную жизнь и решиться на важные шаги. Теперь уже смело и с высоко поднятой головой. В качестве приятного бонуса — в книге есть кондитерские рецепты, которые вы можете повторить сами. Читать и есть булочку с корицей — идеально!

"С жизнью наедине", Кристин Ханна

В этой книге, помимо интересной истории и важной темы посттравматического расстройства, есть еще невероятный северный антураж и атмосфера, описания дикой природы и завораживающих пейзажей Аляски. В середине 1970-х семейство Олбрайт переезжает в северный штат в поисках спокойствия и лучшей жизни. Тринадцатилетняя Лени пытается привыкнуть к этому суровому краю, и его угрюмым, но при ближайшем рассмотрении добродушным местным жителям. Тем временем отец девочки, недавно вернувшийся с войны во Вьетнаме, становится все более замкнутым, раздражительным, а иногда даже жестоким. Эта семейная драма о взрослении, попытках найти себя на новом месте, отношениях детей и родителей, психологическом кризисе и желании достичь чего-то большего, заставляет задуматься об истинных ценностях. Название не случайно — наедине с жизнью, природой и своими мыслями главная героиня растет, страдает от болезненных воспоминаний и пытается взять судьбу в свои руки.

"Дом на краю ночи", Кэтрин Бэннер

Современная британская писательница Кэтрин Бэннер создала атмосферный роман в стиле магического реализма, который немного напоминает "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса. Правда, в отличие от культовой книги Маркеса, "Дом на краю ночи» оставляет скорее теплое, чем печальное послевкусие. Посреди Средиземного моря затерялся итальянский остров Кастелламаре, который когда-то был оживленным местом. В середине острова на холме находился популярный бар "Дом на краю ночи", где все местные жители обсуждали последние новости, сплетничали и пили вино. Постепенно молодежь уезжала, Кастелламаре пустел, а в баре все реже были слышны голоса… Однако все изменилось, когда в городок приехал доктор Амадео с молодой женой. Так началась увлекательная история семейства Амадео, наполненная страстями, интригами, невероятными любовными похождениями, взлетами и падениями. Линия судьбы каждого из персонажей увлекает, а описания буйной природы острова, ароматов базилика и бугенвилей, шума волн, разбивающихся о скалы, и томных южных ночей помогают по-настоящему отвлечься от реальности и проникнутся итальянским колоритом.

"И эхо летит по горам", Халед Хоссейни

Американский писатель афганского происхождения и автор бестселлера "Бегущий за ветром" Халед Хоссейни создает атмосферные романы с восточным антуражем. Эта история начинается темной ночью, когда брат и сестра Абдулла и Пари в последний раз послушают страшную сказку, рассказанную отцом. Однако реальная жизнь окажется еще сложнее, чем судьба героя притчи… На следующий день дети отправятся вместе с папой в Кабул — случившееся там навсегда изменит их жизни. Брат и сестра будут надолго разлучены — и никто не будет знать, встретятся ли они снова. Одно судьбоносное событие повлияет на пять поколений этой семьи: изменятся обстоятельства, города и страны, произойдет множество исторических потрясения, а потомки Абдуллы и Пари так и будут тянутся к друг другу и дорожить семейными узами. А бархатный голос актера Алексея Багдасарова сделает прослушивание аудиокниги особенно приятным и душевным.

6 ноября 2023, 22:05
Фото: John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com
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