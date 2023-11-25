"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами

Расскажу вам о книге, которую читала несколько месяцев назад, но сейчас мы выбрали ее для чтения в нашем книжном клубе, и я снова окунулась в этот потрясающий фэнтезийный мир!

Книга Екатерины Звонцовой "Серебряная клятва" – это фэнтези, приправленное славянскими мотивами; они не изобилуют здесь, но общее настроение читается и сохраняется на протяжении всей истории. Также здесь есть элементы альтернативной истории, что тоже добавляет особого шарма произведению. Книга довольно объемная, там очень много событий, и я не буду рассказывать вам весь сюжет, а расскажу только завязку, которая, надеюсь, вас заинтересует.

В Остраре пала великая правящая династия, которая правила королевством многие годы, и на трон восходит новый царь. Восходит он не совсем честно (не будем углубляться в подробности), но вдруг появляется загадочная самозванка, которая утверждает, что она случайно выжила и является дочерью погибшего короля. Значит именно она и должна сесть на трон!

Правящий царь, конечно, не собирается отдавать власть. Самозванка, не без помощи врагов царя, собирает огромную армию и начинает свое движение к столице. Царь решает отправить навстречу принцессе свою армию под командованием племянника Хельмо. Силы неравные, поэтому царь обращается за помощью к наемникам из Пустоши Ледяных Вулканов. Их командир — Янгред.

Хельмо и Янгред встретятся и должны будут противостоять Самозванке! Кто победит?

На протяжении всего повествования мы будем затянуты в войну, практически все действия книги происходят на поле боя, на привалах, в дороге, но! Это не просто махание кулаками и мечами! Здесь будут долгие разговоры, интриги, сложные решения, раскрытие и взросление персонажей и крутейшая мужская дружба от ее зарождения и до расцвета! На этой дружбе (именно дружбе!) и построен весь сюжет! И это прекрасные отношения, за которыми хочется следить, переживать за них и кайфовать от их реалистичности!

Я очень люблю диалоги. И в этой книге через потрясающие диалоги легко читаются все эмоции и чувства персонажей. Текст очень плотненький (за это я и люблю Екатерину Звонцову), но такой увлекательный, богатый на события, что оторваться просто невозможно!

Для тех, кто не любит циклы, эта книга — прекрасная возможность почитать качественное фэнтези, потому что это книга-одиночка!