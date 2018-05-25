Токсичная любовь абьюзера

Термин "абьюзер" ворвался в нашу жизнь не так давно, однако страдания, которые нам доставляют люди с набором определенных качеств, исчисляются десятилетиями. Значение этого слова складывается из двух частей: abuser – человек, который выходит за рамки допустимого, давит и терроризирует, и abuse – насилие. В арсенале абьюзера множество инструментов, подавляющих личность, – унижение, оскорбление, подавление воли, запугивание, физическая расправа. И, как правило, его жертвами становятся близкие люди.

Важно знать главное: пусть абьюз – процесс и физиологический, и психологический, системный, масштабный и загоняющий жертву в тупик, но он преодолим. Хороший специалист поможет именно сменить систему, убрать "сигнальные флажки", на которые ориентируется абьюзер, и вырваться на свободу.

Джун Осборн – Фредова из романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки" – художественный пример жертвы абьюза героини произведения Тётки Лидии, которая полностью контролирует жизнь и поведение всех служанок, подвергая их изоляции, физическому насилию, истязаниям, унижению, моральному давлению, вызывая в них чувство вины и тем самым делая из женщин покорных рабынь. То есть, абьюзер не всегда является домашним насильником, он может оказаться просто собственником или идейным человеком, который будет тотально контролировать всех, кто попадется ему под руку.

В семье, где орудует абьюзер, партнер-жертва всегда готова оправдываться по любому поводу, подчиняться, отпрашиваться, если возникает необходимость куда-нибудь пойти. Ревность – один из манипулятивных инструментов тирана. Он будет настойчиво контролировать общение своей "половины" в социальных сетях, проверять все контакты, навязчиво звонить, следить за любыми ее передвижениями, доводя до нервных срывов, устраивать громкие скандалы и пресекать любые попытки своей жертвы быть самостоятельной. Это говорит о психической патологии абьюзера и его низкой самооценке. Болезненный контроль близких – яркий мотив поведения диктатора, который в первую очередь раскрывает его сущность и дает понять, что рядом не кто иной, как деспот и домашний насильник.

Есть несколько признаков, по которым можно определить абьюзера. Прежде всего, это грубое общение и словесное унижение партнера путем обесценивания всего, что ему важно, а также убеждение его в неспособности самостоятельно принимать решения. Он упорно будет высмеивать все увлечения, убеждения и взгляды жертвы, возводя в степень ее физические недостатки. Мучитель любыми способами будет внушать, что из отношений с ним выйти невозможно, он постоянно будет запугивать, контролировать, оскорблять ее друзей или близких, навязывать свое мнение, а также наказывать за неповиновение и, с высокой вероятностью, унижать физически и избивать. Частая смена настроения – еще одна характерная черта абьюзера. Он любит демонстрировать свое недовольство, легко оскорбляется и всем своим видом показывает, как сильно его обидели.

Абьюзер – это, прежде всего, манипулятор, готовый сделать все, чтобы жертва привыкла к страданиям и научилась с ними жить. Психика жертвы устроена таким образом, что в какой-то момент примиряется с жестокими обстоятельствами под воздействием постоянного давления. Поэтому жертвы абьюза часто не подозревают об истинном положении вещей, а поведение тирана долго оправдывают накопившимся у него стрессом, усталостью на работе, спецификой характера и даже дурным влиянием на него алкоголя. Несмотря на то, что чаще всего пьяный партнер бьет не случайных людей или сослуживцев, а именно домочадцев, родных, готовых стерпеть и простить. Абьюзер таким способом получает контроль над беззащитными членами семьи, диктует им свои условия, уничтожая в близких самостоятельную личность.

Самооценка жертв ломается не сразу, именно поэтому поведение тирана становится привычным и не кажется чем-то из рук вон выходящим тем, кто находится рядом. Угрозы, оскорбления, издевательства и побои постепенно превращают мишень абьюзера в безвольного человека, который рад редким проявлениям душевной щедрости деспота и счастливым минутам, проведенным с ним. Нарушаются личностные границы, подобный образ жизни становится обыденным. Моменты тихого счастья и смены гнева на милость крайне необходимы мучителю, т.к. его жертва именно из-за них скрывает и оправдывает поведение абьюзера перед окружающими. Она верит в то, что ее трепетное отношение к нему и постоянное совершенствование себя докажут деспоту ее любовь, и он станет относиться к ней по-другому. Поэтому жертва абьюза готова молчать, терпеть, не высказывать своего мнения, чтобы лишний раз не злить диктатора.

Окружающие часто готовы винить в насилии саму жертву, ведь для них абьюзер хороший человек, заботливый отец, коммуникабельный сотрудник и завидный муж. Поэтому клише "сама виновата" зачастую звучит, оправдывая поведения домашнего мучителя. Однако давать оценки ситуациям, не погружаясь в них, не слишком верный ход. Специалисты единодушны в своем мнении – от абьюзера нужно бежать, не оглядываясь. Чем больше длятся отношения, тем хуже для жертвы, психика которой с каждым днем страдает все сильнее. В первую очередь, необходимо признать проблему и пройти курс терапии у психолога. С помощью специалиста это преодолимо!