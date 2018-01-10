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Построждественская европейская сказка Киева

Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Тут недавно Рождество прошло. А в это время всякие чудеса случаются. Непонятное становится понятным, неясное – ясным и так далее. Вот скажем непонятки у нас с Украиной и через эту оказию – со всей Европой. Ну неясно как это наши бывшие братья так быстро там ассимилировались и от нас отвернулись, отчего американские эсминцы в Одессу зачастили. И почему теперь все им сочувствуют а нас только санкциями обложили, прямо как флажками или матюгами. А между тем, как говаривал старина Жванецкий, "все претензии к нашей жизни отпадают, если с трудом понять и без труда сформулировать". 
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Вот мы ругаем украинских товарищей за некоторую манию величия. Дескать, весь мир по-ихнему от древних укров произошел. И фактически украинцы – это прямо древние шумеры, как открыла недавно певица Руслана. Мы конечно смеемся, иронизируем или как у нас в деревнях принято говорить ерничаем над этим. Между тем ничего смешного тут нет. Украина – вовсе не какая-нибудь окраина бывшей империи, а прототип всех крупнейших ныне мировых держав. И это легко показать.

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Ну собственно на многочисленных ток-шоу, заполонивших прайм-тайм российских телеканалов, как раз это и показывается. Там понаехавшие украинцы и поляки, равно как англичане и даже немцы демонстрируют одинаково скромные взгляды на мировые процессы, полностью "в струе" ихних СМИ. Правда британец там немножко темнокожий, но ведь как известно британец – он и в Африке британец. Вон какую империю отгрохали, солнце над ней никогда не заходило. Ругают все нашу Рашу почем зря, прямо как наши не-братья из Незалежной. Вот польские журналисты сообщили однажды что россияне цепляются за прошлое потому что у них ужасное настоящее и нет никакого будущего, и вообще Россия вовсе не держава. В точности как украинские товарищи, поведавшие что в РФ только два города – Москва и Питер, где теплится хоть какая-то жизнь, а все остальное мрак кромешный. То есть тут типично мелкобуржуазное националистическое сознание, захватившее чуть не весь Евросоюз.

И возникает вопрос – ну как же так? Этот самый Европейский союз, часть золотого миллиарда, так заботится о правах людей и арабских беженцев, даже иногда в ущерб собственным гражданам, так трясется над декларациями, и вдруг такая повсюду одинаковая мелочность мыслей. Но ответ прост – эти четыреста пятьдесят миллионов еврограждан состоят из небольших как по территории так и по населению стран, в сущности очень похожих на Украину. Сорок-шестьдесят миллионов населения – это их предел, а территория и вовсе с гулькин нос. А сколько еще более мелких составляющих размером с республики Прибалтики – уж и не говорим.

Фото: GLOBAL LOOK press/Maciej Luczniewski

И ментальность, то есть сознание у них такое же ограниченное как и их территория, описанное еще Гоголем в многочисленных "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Вот только названия у этих Диканек разные – Париж, Рим, Лондон, Берлин и далее со всеми остановками. Там фасады конечно роскошнее чем на хуторе или в Киеве, но суть психологии та же самая – чтоб наше маленькое королевство не трогали, а мы иногда будем ходить в крестовые походы на неверных, ну там в Ливию, Сирию, Ирак, Афганистан, куда придется. Тамошним воякам нужен не современный автомат а средневековые меч и латы, и в бой за королеву, против наших врагов, как кстати до сих пор выражаются вполне себе современные рыцари Британской экс-империи.

Недаром украинские владыки так стремятся привести народ свой в Евроклуб. Может экономически они туда не особо вписываются, но зато психологически – прямо как родные. А ведь это важно в жизни, знать как тебя встретит коллектив. Но тут все свои – та же матушка Меркель или Тереза Мей, или мусью Олланд от Пети Порошенко недалеко ушли. И никакие Биг-Бены, Вестминстеры или парижские моды этого не отменят. У москвичей конечно есть иллюзии что надо уехать жить в Лондон к королеве под бочок, но королева одна а политику определяет провинция а не Букингемский дворец. Вот правда насчет итальянцев у нас нет иллюзий, и ихней Италии, этого "ресторана на развалинах", как шутил покойный сатирик. Видно что они с их болтовней и размахиванием руками – близкие родственники граждан с трезубцем в головах. Поляков с чехами мы обычно также не идеализируем. Пиво, кнедлики и капустный салат – вот и все братья-славяне. Но и остальные евро-люди не лучше.

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

А есть еще разумеется далекая Америка, там за океаном. К радости наших патриотов можно отметить что европейцы и даже украинцы американцев не особенно любят и втайне считают скотами и "ватниками" – почти как русских, только конечно штатники побогаче. Недаром экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга сравнила встречу Трампа и Путина со свиданием двух горилл в джунглях. Недаром и вся Европа всегда желала чтоб на выборах в США победил демократ, даже неважно какой именно, хоть какой, чтоб американский истеблишмент хоть внешне выглядел прилично.

Но Америка, будучи очень провинциальной в глубине своих американских руд и штатов, и в столицах к сожалению не поднимается намного выше среднеукраинского уровня. Взгляните хоть на того же Трампа, родом из нью-йоркского Квинса – по самодовольству и прическе типичный хохол, только гоголевскому Пацюку в рот сами собой влетали вареники – а тут миллионы долларов, успех на ТВ и целое президентство. Недаром он сам себя назвал "стабильным гением". И команда у него – ребята один к одному. И его антипод птица-говорун Обама, вырвавшийся в Вашингтон из родного Чикаго и обозвавший Россию "региональной державой", также не демонстрировал особой широты взглядов, хоть и считался харизматичным оратором чуть не мирового уровня популярности.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Jim Loscalzo

Так что наши "интердевочки", свалившие за рубеж и вышедшие замуж за многочисленных французов, немцев и даже шведов, напрасно спрашивают их, как в одноименном фильме Тодоровского, про ихние нравственные ценности и сверхзадачи, про смысл жизни. Смысл там один – чтоб всегда был красивый домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек. Мощеная плиткой мостовая и прекрасный пейзаж – тут и начало и конец ихней Вселенной. Ну не пассионарные в Европе нации – в отличие от России, где пассионарность пополам с духовными скрепами до сих пор так и прет, несмотря на четверть века рынка и капитализма.

В заключение конечно можно сказать – а зачем разжигать вообще? Зачем все эти ток-шоу, где представителей старушки-Европы ругают и Соловьев, и Норкин, и даже женщины-ведущие иногда, бывает что их и бьют – но все равно каждый день или вечер запускают в студию как на ринг. Не иначе чтоб потом ядерный удар нанести без сожаления. А они, радуясь что даже путинский режим не может противостоять правдивой западной точке зрения, все продолжают навлекать наш праведный гнев на свои города и веси. Ну тут только остается надеяться что до войны все же не дойдет. Может НАТО как нибудь само распустится и рассосется, без боя. Бывают же чудеса, хочется в них верить – особенно до и сразу после Рождества.

10 января 2018, 14:22

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