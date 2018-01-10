Политика Порошенко вызвала панику в Европе

Закарпатских венгров приводит в ужас политика администрации Петра Порошенко. В панику жителей региона ввергли усилия украинских властей по их ассимиляции.

Права закарпатских венгров на самобытность и культурные традиции жестоко ущемляются. Киевский режим настаивает на украинизации всего и вся, невзирая на многонациональный состав своего государства. Украинские власти стремятся разрушить существовавшие веками культурные основы, лишить людей их привычного уклада жизни, пишет французское издание Ouest-France.

Более 100 тысяч человек – 8% населения Закарпатья – говорят на венгерском. Даже обозначения на улицах написаны на двух языках. В венгерских школах обучение ведется на родном для детей языке, а украинский преподается как отдельная дисциплина.

Однако в соответствии с новым законом по всей стране большинство предметов должны преподаваться на украинском. Издание напоминает, что Киев проводит реформу, связанную с языком, на котором ведется преподавание в школах, и она уже вызвала недовольство у представителей языковых меньшинств в стране. Если брать только венгерскую диаспору, реформа затронет 16 тысяч детей.

Регион Закарпатья отрезан от остальной Украины горной цепью. Там более 70 школ, в которых учатся 10% всех детей, живущих в области. Как предполагают эксперты, после принятия этого закона венгерские школы закроются. Тем временем в Министерстве образования Украины уверяют, что закон лишь укрепит права меньшинств, упростив для них доступ к высшему образованию - экзамен по украинскому языку необходим для поступления в вузы.

В Совете Европы отмечают, что усилия Киева по популяризации украинского языка похвальны. Однако закон необходимо уточнить, чтобы защитить меньшинства. По мнению экспертов СЕ, недовольство жителей Закарпатья стало результатом того, что после обретения независимости Украиной регион оказался в изоляции.