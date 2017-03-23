Кто убил Дениса Вороненкова

Сегодня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. В отношении него в России было возбуждено уголовное дело, однако политик не был привлечен к уголовной ответственности. В конце прошлого года, когда стало понятно, что в новый состав парламента он не проходит и теряет депутатскую неприкосновенность, Вороненков со своей женой – оперной певицей Марией Максаковой – перебрался в Киев, где получил гражданство Украины и выступил обличителем Кремля, сравнивая в некоторых своих интервью действия Москвы с нацистской Германией.

Конечно же, сразу после убийства в Киеве хор украинских политиков запел о том, что это убийство – дело рук агентов Кремля. "Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат", – написал помощник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля", – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Бывший депутат Думы Илья Пономарев, на встречу с которым шел Вороненков, заявил, что убитый был "смертельно опасен для российских силовиков". Чем опасен, правда, не уточнил.

Даже сам президент Петр Порошенко – и тот усмотрел в происходящем российский след. "Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в европейских столицах", – заявил глава украинского государства.

Казалось бы, все – преступление раскрыто. Обличитель московского режима Денис Вороненков убит по приказу из Кремля и пополнил список из Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Павла Шеремета. Да еще в такой сакральный день, как четвертая годовщина смерти Бориса Березовского. Однако есть пара моментов, которые заставляют сомневаться в столь быстром назначении виновных.

Сегодня же ночью в харьковской области, например, произошел взрыв боеприпасов на одном из крупнейших в стране военных складов. И едва проснувшийся военный прокурор Украины Анатолий Матиос тут же написал в своем Facebook, что "в результате следственных действий прокурора харьковского гарнизона" установлено, что причиной взрыва стала диверсия. Даже не гвозди – танки надо делать из таких людей, как прокурор харьковского гарнизона. Это же надо отправиться посреди ночи в пекло пожарища, где продолжают рваться снаряды, и героически обнаружить следы российской диверсии.

Собственно говоря, на Украине уже давно во всех бедах и происшествиях обвиняют Россию. Включая вторжение в Донбасс бурятской бронетанковой полиции. Но давайте представим, что мы – хорошие следователи и должны очертить все возможные версии убийства.

Начнем с версии "длинной руки Кремля". Так ли опасен был для Москвы человек, находящийся в международном розыске? Депутат, который вчера был патриотом и голосовал в Думе за присоединение Крыма, но начавший ради статуса политэмигранта обвинять Россию и Путина? Конечно, нет. Ну походил он по украинским ток-шоу. Ну дал десяток интервью изданиям различной степени маргинальности. В России больший резонанс вызвали рассуждения, будет ли Максакова петь в Мариинке и ее увольнение за прогулы, чем заявления ее мужа.

Вторая версия – месть пострадавших. В России Вороненков обвинялся в рейдерском захвате здания площадью 1500 квадратных метров на Международной улице. Но эту версию делать приоритетной тоже не стоило бы по нескольким причинам. Во-первых, чистая месть – это что-то из 90-х. Во-вторых, в данном случае выгоднее было мстить не организатору рейдерского захвата, а тому, в чьих интересах этот захват был произведен.

Версия "Ищите женщину". Максакова? Теща Вороненкова прокомментировала убийство словами "Ну и слава тебе господи, а что с ним еще делать…". Убийство ради наследства? Хитрая многоходовочка? Как версия следствия, вполне имеет право на существование.

Киев? Собственно, украинским властям Вороненков был больше не нужен. Свидетелем по делу Януковича и присоединения Крыма к России он выступил. Интервью антироссийские дал. Больше он сделать ничего не мог, а вот потенциально мог быть даже опасен. Ведь признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что 22 марта ему позвонил Вороненков и сказал, что хочет приехать в Россию и сдаться властям. Убийство Вороненкова Киеву, очевидно, выгодно: снимает обузу, устраняет опасность раскаяния перебежчика и позволяет в очередной раз прокричать про "коварство Кремля".

Каждый, исходя из своих политических убеждений, может выбрать наиболее близкую ему версию. Но, если честно, шаблонная версия Киева про то, что в любом преступлении на Украине виноват Кремль, как-то не вызывает особого доверия. По мне так женское коварство выглядит поубедительнее. Кстати, а что в момент убийства делала Максакова и где она была?