Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова

После гибели мужа будущее беглой оперной дивы весьма туманно. Такой поворот оказался для многих неожиданным.

Этот четверг стал черным для певицы Марии Максаковой: утром 23 марта в центре Киева был застрелен ее муж – бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков. Полиция уже подтвердила его гибель. Охранник Вороненкова и предполагаемый убийца ранены и находятся в больнице.

Интересно, что мать оперной дивы Людмила Максакова рада такому повороту событий. "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли", – цитирует актрису Life.ru

Напомним, что в украинской столице Вороненков и Максакова оказались в конце 2016 года. В России экс-парламентария обвиняли в фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

Планы у пары были большие. Максаковой, например, прочили успех на сцене главного украинского театра. Готовились супруги и к пополнению в семействе. Совсем недавно газетчики кричали, что певица ждет четвертого ребенка.

"Мария очень волнуется за предстоящие роды. C российскими врачами связываться не планирует, хотя к ней у следствия претензий нет. Скорее всего, рожать будет не в Киеве, а в Германии – она ведь имеет еще немецкое гражданство", – говорил журналистам знакомый Максаковой. И вдруг все рухнуло...