В Ростове-на-Дону выбежавшего на дорогу ребенка сбила машина

В Ростове-на-Дону маленький ребенок попал под колеса автомобиля. Уточняется, что мальчик выбежал на проезжую часть.
По данным телеканала "360", пострадавшего ребенка увезли в больницу. Обстоятельства выясняются, сообщает "Царьград".
В Ростове-на-Дону маленький ребенок попал под колеса автомобиля. Уточняется, что мальчик выбежал на проезжую часть.
По данным телеканала "360", пострадавшего ребенка увезли в больницу. Обстоятельства выясняются, сообщает "Царьград".
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