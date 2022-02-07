Конец лихачеству: для начинающих водителей в России могут ввести новые ограничения

Жажда скорости

Получение водительского удостоверения еще не означает, что человек готов соблюдать все правила дорожного движения. Некоторых начинающих автолюбителей, особенно среди молодежи, так и тянет прокатиться с ветерком. Нередко подобное безрассудство оканчивается трагически как для самого водителя, так и для тех, кому в этот момент не посчастливилось оказаться с ним рядом.

Еще несколько лет назад Госавтоинспекция констатировала, что треть ДТП в России происходят по вине неопытных автолюбителей. Тогда же были приняты изменения в законодательство, призванные снизить число аварий.

В России начинающему водителю запрещено перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде, буксировать другое транспортное средство и ездить без специального опознавательного знака. Несмотря на это, аварии с участием таких автолюбителей по-прежнему происходят с пугающей регулярностью. Да и штраф за нарушение совсем небольшой – 500 рублей.

В силу неопытности водитель может допустить множество опасных нарушений: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, неправильный выбор дистанции и прочее. Часто к ДТП приводят рассеянность, неуверенность и незнание нюансов правил дорожного движения.

Еще одна распространенная причина аварий – превышение скорости.

"Многие начинающие водители, особенно среди молодого поколения, склонны к необдуманному лихачеству. Существующие правила не учитывают эти риски, поскольку не сдерживают впервые севших за руль автомобилистов", – пишет Дмитрий Давыдов.

Гуманизм по-русски

Автор проекта "20 идей" считает, что правила для неопытных водителей в нашей стране излишне гуманны. В других развитых странах ограничения для таких автолюбителей куда более жесткие.

Например, в Австралии, Канаде, ОАЭ и США действуют системы с "ученическим" водительским удостоверением. Такой документ устанавливает ограничения на количество пассажиров, использование телефона и наушников, езду в ночное время и выдается на определенный срок. Если водитель соблюдал все условия, то сможет получить постоянные права.

В Австралии и Италии начинающие автолюбители не могут передвигаться со скоростью выше 20-40 километров в час. Во Франции для них установлена заниженная норма содержания алкоголя в крови.

"Для водителей со стажем меньше трех лет норма составляет 0,2 промилле (для более опытных 0,5). Те же самые показатели действуют в Нидерландах, но необходимый стаж вождения для повышения нормы алкоголя составляет уже 5 лет", – уточнил Давыдов.

Как снизить количество ДТП

Автор проекта "20 идей" предложил ввести в России дополнительные ограничения для неопытных автолюбителей. Он считает, что за серьезное нарушение нужно отправлять водителя на специальные курсы переподготовки и временно приостанавливать действие его удостоверения.

"У начинающих автомобилистов не возникнет соблазна нарушить правила, чтобы сэкономить время или полихачить", – уверен Давыдов.

Также он предложил ввести порог разрешенной максимальной скорости – 90 и 70 километров в час соответственно на автомагистралях и на всех остальных дорогах вне населенных пунктов. Сейчас стандартное ограничение – 110 и 90 километров в час.

Автор напомнил, что обычно скорость реакции начинающих водителей ниже. Предложенная мера позволит избежать аварий с их участием или смягчить последствия, а также сдержит неопытных лихачей, ведь штрафы для них будут выше, чем для опытных автолюбителей.

Давыдов призвал снизить норму допустимого содержания алкоголя в крови с 0,3 до 0,15 г/литр и в два раза сократить аналогичные показатели для измерения количества алкоголя в объеме вдыхаемого воздуха. При нынешней норме человек считается трезвым, но такое промилле может вызывать расслабление и подъем настроения. Как результат – снижение концентрации. Предложенная мера исключит соблазн употреблять даже минимальное количество спиртного перед вождением, уверен автор.

По его мнению, предложенные инициативы несут и психологический момент. Знающий об особых правилах неопытный водитель будет более ответственным, а опытные автолюбители станут благосклоннее к новичку, понимая, что на него распространяются особые правила.

"Таким образом, благодаря заимствованию успешного зарубежного опыта по отношению к начинающим водителям, количество ДТП в России с их участием может существенно сократиться", – заключил Давыдов.

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Каждая инициатива проекта "20 идей" основана на успешном международном опыте и направлена на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его предложения и поддержит их на законодательном уровне.