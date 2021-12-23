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Экономика
Как беспилотный транспорт изменит Россию

Как беспилотный транспорт изменит Россию

За последние несколько лет произошло сильное падение цен на нефть. Глобальный переход на возобновляемые источники энергии может усилить этот тренд. В таких условиях России нужна "новая нефть" – ей могут стать инновационные технологии и беспилотный транспорт, считает предприниматель Дмитрий Давыдов. Соответствующие инициативы он изложил в 16-й главе своего проекта "20 идей по развитию России".
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Инновации вместо углеводородов

Эра углеводородов подходит подходит к концу, констатирует бизнесмен. Он напомнил, что у одного из крупнейших нефтедобытчиков мира – Саудовской Аравии – "черного золота" хватит до 2040 года. В королевстве задумалась: что будет главным источником доходов государства после исчерпания нефтяных запасов?

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Названы способы снизить количество жертв ДТП в России

Давыдов отметил, что 20 лет назад абсолютное большинство доходов аравийских монархий давала нефть, сегодня ее доля в ВВП Дубая составляет 6% и 29% в целом по Объединенным Арабским Эмиратам. Вместо "черного золота" сделана ставки на туризм.

"Россия, кроме туризма, может сделать акцент на современных технологиях, скорость внедрения которых, как правило, недооценивается", – считает бизнесмен.

Он напомнил, что еще семь лет назад идея о беспилотных автомобилях на дорогах выглядела как авантюра и считалась неосуществимой в ближайшем будущем. Сегодня такой вид транспорта становится реальностью, причем все более дешевой.

Вместо сотен тысяч долларов компании предлагают оборудование для беспилотников за 23 тысячи, а в ближайшие годы стоимость может снизиться еще в несколько раз – до семи тысяч долларов. Уже сегодня во всем мире тестируются автобусы, грузовики, комбайны и даже беспилотные такси. Совокупная выручка отрасли в США может достигнуть двух триллионов долларов, подчеркнул автор проекта "20 идей".

Преимущества беспилотников

Давыдов пишет, что беспилотные технологии позволят сохранить жизни миллионов людей, снизят на 90% число ДТП, сэкономят 90% времени водителей и энергии, значительно разгрузят дорожно-транспортную сеть городов. Все это позволят сэкономить сотни миллиардов долларов.

В пример предприниматель привел Сингапур. В августе 2016 года американская компания nuTonomu объявила о запуске в городе-государстве первого в мире беспилотного такси. Власти страны пошли на этот шаг ради уменьшения количества ДТП, рассказал бизнесмен.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие годы беспилотное такси полностью заменит таксопарк Сингапура – количество машин на дорогах сократится в три раза. Давыдов перечислил важные преимущества такого транспорта.

Во-первых, беспилотник может находиться в дороге 24 часа в сутки, тогда как водители зачастую не меняют друг друга на одном автомобиле, а отрабатывают смену каждый на своем транспорте. Во-вторых, без человеческого фактора система распределения заказов сможет более четко выстраивать логистические цепочки, что уменьшит холостой пробег и улучшит обслуживание районов.

"В-третьих, все вышесказанное, а также дополнительное пассажирское место, приведет к снижению цены перевозки людей и грузов, что автоматически подстегнёт людей к выбору в пользу передвижения на такси и снизит количество владельцев личного автотранспорта", – считает Давыдов.

Другой весомый плюс – безопасность. По статистике человеческий фактор является причиной 94% аварий. Беспилотники лишены водительской невнимательности, не испытывают трудностей при проезде перекрестков и поворотов, где чаще всего происходят ДТП.

Отказ от личных автомобилей позволит экономить время и средства на хранении, ремонте, парковке транспорта, уверен Давыдов. Благодаря трехкратному уменьшению числа автомобилей на дорогах пробки уйдут в прошлое – передвижение станет более скоростным, экономичным и комфортным, улучшится экология, увеличится свободное пространство во дворах, снизится число аварий, психологическое состояние людей, переставших нервничать за рулем, станет более стабильным.

"Высвободившиеся людские ресурсы будут легко трудоустроены в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве", – уверен предприниматель.

Конкретные предложения

На основе изложенного Давыдов озвучил конкретные инициативы. Он предложил дать длительные налоговые льготы компаниям, которые готовы организовать беспилотное такси в России, прежде всего в Москве, свести к минимуму фискальную нагрузку для производителей оборудования для беспилотного транспорта (сенсоров, датчиков, систем коммуникации и прочего).

Реализация проекта выгодна государству и гражданам, убежден предприниматель. "Государству не придется тратить средства на субсидии в данную отрасль – крупные компании и отдельные предприниматели сами возьмут на себя все бремя построения данного бизнеса и сопутствующих ему направлений", – полагает он.

Важным фактором для инвесторов является транспортная составляющая, поэтому масштабное внедрение беспилотников повысит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, новая отрасль промышленности положительное повлияет на местные бюджеты и рынки труда, отметил бизнесмен.

"Жители городов получат свободное передвижение по дорогам без пробок, с максимальным уровнем безопасности без излишних временных и нервных затрат", – заключил он.

***

Каждый из шагов проекта "20 идей" направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Автор: 23 декабря 2021, 11:02

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