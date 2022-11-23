Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?

Lada Niva Legend



Популярный внедорожник в РФ ближе к осени стоил 807 тыс. руб., но практически во всех салонах автомобиля не было в наличии. В компаниях, где можно было купить Lada Niva Legend, просили 1,2 млн руб. Но ситуация кардинально изменилась к концу осени — машины появились и дилеры снизили цены до 808 тыс. руб. В среднем, по автосалонам Москвы, за автомобиль просят 1 млн руб.

Антикризисную Niva Legend сейчас собирают в Тольятти, но без подушек безопасности и АБС. Передние двери оснащены электрическими стеклоподъемниками, предусмотрены ДХО и есть бортовой компьютер. Авто получило 1,7 литровый агрегат мощностью 83 л. с и показателем крутящего момента 129 Н·м.

Lada Niva Travel

Авто появилось в продаже в конце августа 2022 года. Средние цены в автосалонах держались в районе 1 млн руб. Но купить автомобиль было практически невозможно, потому что не все автосалоны получили машину. Но уже в ноябре многие дилерские центры, которые получили авто, предлагают за машину 995 тыс., хотя на официальном сайте АвтоВАЗа изменений по стоимости не было.

Отметим, что обновленная Niva Travel пришла на смену Chevrolet Niva. Производитель доработал авто, внес изменения во внешний облик. Теперь машина отдаленно похожа на Toyota RAV4. Что касается технических характеристик, никаких серьезных изменений не было.

Haval Jolion

Китайский производитель уже не первый раз снижает цены в России. Если в начале сентября Haval Jolion у дилеров стоил в районе 2,02-2,1 млн руб., то в ноябре на официальном сайте стоимость авто составляет 1,899 млн руб. У дилеров Москвы машину можно купить от 1,9 млн руб. Как утверждают представители автосалонов столицы, автомобили Haval Jolion есть в наличии.

Машину выпускают на заводе в Тульской области. Авто с передним приводом оснащено 1,5 л мотором, обладает мощностью в 143 л.с. На машину устанавливают роботизированную коробку или механическую с шестью скоростями.

Haval F7

Приобрести авто Haval F7 можно по цене в диапазоне 2,299-2,56 млн руб. Некоторые автосалоны предлагают продать машину по рекомендованной розничной цене. В Москве в некоторых дилерских центрах продают по 2,6 млн руб., но при 100% оплате все компании готовы сделать скидку.

Авто в России оснащено 1,5 литровым мотором с показателем крутящего момента 280 Н·м и мощностью 150 л.с. В другой комплектации авто обладает 2 л мотором и мощностью 190 л.с. На машинах устанавливается роботизированная коробка передач. В продаже есть полноприводные и переднеприводные версии.

Geely Coolray и Geely Atlas Pro

Авто Geely Coolray в сентябре на официальном сайте стоило 1,9 млн руб., но дилеры продавали китайский кроссовер в среднем за 2,2 млн. Но уже в ноябре многие компании снизили стоимость до 2,05 млн. Авто поставляется в России с 1,5 л мотором и обладает мощностью 150 л.с. До 100 км/ч машина разгоняется за 8,5 сек.

Еще один кроссовер Geely Atlas Pro сразу подешевел на 100 тыс. руб. если в сентябре авто было доступно по цене 2,2 млн, сейчас машину можно приобрести в дилерских центрах за 2,1. Машина получила 1,5 л. двигатель с мощностью 170 л.с. Автомобиль комплектуется роботизированной коробкой с семью ступенями переключения.

УАЗ "Хантер"

Если в конце лета машину можно было приобрести за 1,1 млн руб. на официальном сайте, то уже в ноябре производитель снизил стоимость на УАЗ «Хантер» за 970 тыс. Дилеры в столице просят за машину 1,4 млн.

Авто укомплектовано 2,7 л мотором, механической коробкой передач с пятью ступенями переключения. Крутящий момент составляет 217 Н·м и мощность — 135 л.с.

Chery Tiggo 7 Pro

Завершает наш список подешевевших авто — китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. В автосалонах столицы машину уже нельзя приобрести в самой доступной комплектации Elite. У производителя стоимость машин от 2,139 млн руб., в московских центрах его продают за 2,5 млн. В начале сентября авто предлагали купить за 2,55 млн руб.