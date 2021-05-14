В Челябинске водитель переехал лежащего на дороге пешехода

В Челябинске гражданин умер после наезда автомобиля. Мужчина при этом лежал на асфальте.
Причины случившегося предстоит выяснить экспертам. Организована проверка, сообщает телеканал "360".
В Челябинске гражданин умер после наезда автомобиля. Мужчина при этом лежал на асфальте.
Причины случившегося предстоит выяснить экспертам. Организована проверка, сообщает телеканал "360".
Журналисты провели расследование
Все произошло неслучайно
Звездное семейство путешествует по Европе
Артистку больно укололи
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Одинокий
Хочу родить ребенка, а он против
Сплю с женатым
Смотрите холостяк с Тимати?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Как поддерживать страсть в отношениях?