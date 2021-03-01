В Челябинске автобус вылетел с моста после аварии с трактором

Утром 1 марта на Троицком тракте в Челябинске небольшой пассажирский автобус Hyundai столкнулся с трактором и вылетел с моста в овраг, передает URA.Ru. По счастливому стечению обстоятельств транспортное средство затормозило о растущие деревья. Сообщается о нескольких пострадавших. Подробности и все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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