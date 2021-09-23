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Экономика
20 идей Дмитрия Давыдова по развитию России без риска и финансовых вложения со стороны государства

20 идей Дмитрия Давыдова по развитию России без риска и финансовых вложения со стороны государства

Активист предлагает воспользоваться методами, уже проверенными другими странами.
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Россия обладает огромным потенциалом экономического роста, использование которого может в короткие сроки привести к процветанию нашу страну и поднять благосостоянии ее жителей. Причем от государства не потребуется значительных финансовых вложений или рисковых шагов: "шишки" уже набили другие страны, нам остается только воспользоваться их позитивным опытом.

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20 идей Дмитрия Давыдова: как повысить общественную безопасность в России

Применить в России наиболее эффективные методы достижения экономического расцвета предлагает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов. Юрист по образованию, он с 2015 года изучает экономическое и правовое устройство разных стран мира и за это время выделил 20 основных направлений, работа по которым даст быстрый ощутимый результат. Речь идет о таких сферах, как госслужба, так и о здравоохранении, образовании, экологии и прочем.

Взять, к примеру, аграрный сектор. Россия – страна с уникальными возможностями, ведь ее территория лежит в различных климатических зонах, есть даже субтропики. Это означает, что при грамотном подходе нам не нужно экспортировать никакие сельскохозяйственные культуры – почти все, даже те же бананы, можно выращивать самим, да еще и продавать излишки другим. Нужно лишь заинтересовать аграриев в производстве пока что малопопулярной на наших землях продукции.

Поможет это сделать система льгот, в том числе налоговых, и стимулирующих мер, направленных на создание полного производственного цикла в РФ. То есть льготы должны получить также компании пищевой и перерабатывающей промышленности, которые будут использовать отечественное сырье.

Заметим, что государство тут ничем не рискует: отсутствие фискальных сборов от одних компаний компенсируют доходы от других. При этом развивается малый и средний бизнес, открываются новые рабочие места, что особенно важно для сельской местности, улучшается инфраструктура и транспортная доступность регионов, останавливается миграция молодого населения из отдаленных районов в центр.

Еще одна идея Давыдова заключается в модернизации российской системы здравоохранения. Поднять престиж профессии, заинтересовать в работе отечественных медиков и привлечь лучших специалистов в области медицины и фармакологии из-за рубежа позволит 20-летний мораторий на все налоговые сборы, взимаемые с медучреждений, включая зарплату сотрудников. Но естественно, льготу получат не все больницы и поликлиники разом, а те, которые смогут составить конкуренцию зарубежным клиникам – это выразится в притоке иностранных пациентов, которые будут платить за свое лечение.

Аналогичные методы применимы и в сфере образования. Давыдов предлагает создать в регионах РФ "студенческие городки". Вузы, которые откроют там филиалы, будут на первые 30 лет освобождены от налогов. Это позволит им не экономить, создавая комфортную среду для обучения и проживания студентов и персонала, и привлекать именитых педагогов, в том числе из-за рубежа. Такие учебные заведения смогут конкурировать с ведущими вузами других стран, поэтому сюда поедут иностранцы, плата за обучение которых и станет финансовой основой для дальнейшего развития данного вуза и образовательной сферы в целом.

Внедрение этой инициативы позволит, во-первых, нашей молодежи получать качественное образование ближе к дому, а не ехать за московскими и питерскими "корочками", да так и осесть в столицах. Во-вторых, это даст толчок развитию отечественной науки и технологий. В-третьих, пойдет на пользу репутации нашего государства в мире, ведь еще советский опыт показал, что люди навсегда сохраняют лояльность к той стране, где учились в юности.

Есть у Давыдова идеи, позволяющие получить и мгновенный финансовый плюс. Например, он предлагает выставлять на продажу "престижные" автомобильные номера, не ограничивая их буквенно-цифровым стандартом. То есть выставлять на аукцион не только вариант "A777AA", но и "7А", "7АА", "007" – чем необычнее номер, чем меньше в нем букв и цифр, тем дороже, а таких вариаций может быть множество.

Данная мера никак не ущемит права остальных граждан – по большому счету, водителям все равно, на автомобиле с каким номером ездить. А тем, кто захочет выделиться, придется направить в бюджет кругленькую сумму. В Объединенных Арабских Эмиратах, например, 1 мая 2021 года номер «AA9» был продан за 10,35 млн долларов. Почему бы России не воспользоваться опытом ОАЭ?

Важно, что для реализации этих инициатив не требуется влезать в госказну, но поддержка со стороны государства, в первую очередь, законодательная, безусловно, требуется. Дмитрий Давыдов рассчитывает, что власти наконец услышат его предложения и поспособствуют их воплощению, ведь они направлены на развитие и процветание нашей страны.

Сам активист не требует для себя каких-либо поощрений, не имеет политических амбиций, не входит ни в какую партию. 20 идей Дмитрия Давыдова – это квинтэссенция лучших мировых нововведений и реформ, которые уже сработали в Сингапуре, Израиле, Швейцарии – и могут сработать в России, если ими вовремя воспользоваться.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 13:30 Источник: 20idei.ru

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