В Подольске легковушка протаранила скорую
ДТП случилось на пересечении улиц Кирова и Маштакова в минувшее воскресенье, 7 апреля. Автомобиль скорой помощи собирался повернуть на перекресте налево, когда в него на полной скорости влетел Nissan Teana.
От сильного удара машину отбросило к тротуару. В результате аварии пострадали пять человек. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщает "ТВ Центр".
Очевидцы рассказали, что после столкновения легковой автомобиль загорелся. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. "Горело недолго. Может, минут десять – и потушили", – передает слова одного из свидетелей телеканал "360". Мужчина добавил, что никто не пострадал.
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