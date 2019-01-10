В Удмуртии "Газель" столкнулась с КамАЗом

Утром 9 января на 35-м километре подъезда к городу Пермь от трассы М-7 "Волга" Алнашского района Удмуртии "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом, передает ИА "Удмуртия". По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате пострадали двое пассажиров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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