Жуткие кадры смертельной аварии под Самарой

На федеральной трассе "Урал" в Исаклинском районе Самарской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус с пассажирами и фура, передает Пятый канал. В результате ДТП погибли пять пассажиров микроавтобуса. Водитель чудом выжил и был доставлен в больницу.

Момент жуткого ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора одного из автомобилистов. На записи видно, как машина с пассажирами неуверенно держится в своей полосе, съезжая то к одному, то к другому краю, пока вовсе не оказывается на встречке. Судя по движению авто, водитель пытался избежать столкновения в последние секунды, однако этого времени оказалось недостаточно. Микроавтобус буквально разорвало.