Молодой лихач устроил опасное ДТП под Волгоградом

Вечером 2 сентября на дороге Камышин – Фролово в Волгоградской области 21-летний водитель ВАЗ-21074 не уступил дорогу на перекрестке внедорожнику Toyota RAV4, сообщает портал novostivolgograda.ru. Оба автомобиля сильно пострадали.

Госпитализация потребовалась водителю ВАЗа, его 21-летнему пассажиру и 28-летней пассажирке из Toyota. 31-летнему водителю иномарки помощь медиков не потребовалась.