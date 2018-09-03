Сын директора Театра Ленсовета разбился насмерть на квадроцикле

В ночь на 3 сентября на дороге Зеленогорск – Сестрорецк в Ленинградской области разбился насмерть 23-летний сын директора Театра Ленсовета, передает Telegram-канал 112. Молодой человек на квадроцикле столкнулся с автомобилем KIA, которым управлял 25-летний местный житель. После удара легкое транспортное средство отбросило в дерево и оно загорелось. Подросток погиб на месте. Момент взрыва бензопака его пылающего квадрокоптера попал на видео. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ".