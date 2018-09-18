Пьяный водитель сбил ребенка и ушел домой

Поздним вечером 17 сентября в селе Шишкина Вагайского района Тюменской области автомобиль LADA Priora насмерть сбил 13-летнюю девочку, передает Life.ru. По предварительным данным, группа подростков шла по Зеленой улице, по краю проезжей части, навстречу идущему транспорту, поскольку тротуара на этом участке нет. Водитель отечественного автомобиля, проезжая мимо, вывернул руль в сторону молодых людей и задел школьницу. Остальные успели увернуться. Сообщается, что находившийся за рулем 30-летний мужчина был пьян и после ДТП, бросив автомобиль, ушел домой.