Шикарный Mercedes прикованного к постели Кобзона летает по Москве

Прославленный российский певец Иосиф Кобзон больше недели находится в больнице – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока общественность обсуждает обстоятельства госпитализации артиста, его роскошное авто на огромной скорости носится по дорогам столицы.

Дорогостоящую иномарку Кобзона с "блатными" номерами заметили на Кутузовском проспекте в Москве. Mercedes-Benz с особой наглостью нарушает ПДД на трассе.

Злостное нарушение попало на видеорегистраторы столичных автолюбителей, передает Telegram-канал Mash. Машина мчится по распределительной полосе.

Mercedes Кобзона узнали по номеру транспортного средства. Кроме того, в Сети обнародовали доказательства нарушений правил дорожного движения на авто артиста.

Стоит отметить, что московские инспекторы имели претензии к водителю иномарки Кобзона в августе, апреле и марте 2018 года. Кто находится за рулем авто, пока певец прикован к постели, пока не известно.

Обитатели Всемирной паутины выдвинули предположения на этот счет. Одни считают, что Кобзон не в больнице, а уже выписался и лихачит на своей машине. Другие винят в нарушении ПДД его родственников.

Напомним, что Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день Кобзон впал в кому.