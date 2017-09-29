Звезда "Дома-2" лишилась машины из-за долгов

Бывший участник телепроекта "Дом-2" расстался со своим Mercedes из-за неуплаты налогов и штрафов ГИБДД. Задолженность достигала 150 тысяч рублей.

"Отыскать должника не составило трудности – его фамилия и имя оказались на слуху. Мужчина был участником телепроекта "Дом-2" и успел вернуться в Москву с Сейшельских островов. Сотрудники службы написали должнику в социальной сети, что его ограничивают в праве управления транспортным средством. Тогда тот решил пойти на сотрудничество и указал местонахождение своей машины в Великом Новгороде", – сообщает информационное агентство Flashnord.

В качестве обеспечения взыскания долгов и исполнительского сбора Mercedes участника телешоу был арестован, прокомментировали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новгородской области. Но история получила неожиданное продолжение.

Вскоре в отдел судебных приставов Великого Новгорода пришел знакомый должника, заявивший, что арестованный автомобиль недавно был им куплен. При этом никаких официальных подтверждающих сделку документов предъявить не смог. Новому владельцу Mercedes придется смириться с потерей денег: приставы вскоре продадут автомобиль в счет погашения долгов телезвезды.

УФССП России по Новгородской области рекомендует перед покупкой автотранспорта проверять бывших владельцев на наличие задолженности на официальном сайте r53.fssprus.ru. Это необходимо, даже если продавцы являются вашими друзьями или известными личностями.

Это, кстати, не первый случай, когда у звезды телешоу приставы конфискуют авто. В апреле 2017 года у участницы "Дома-2" Екатерины Балакиной арестовали автомобиль в счет погашения задолженности. По информации пресс-службы судебных приставов, девушка не заплатила более 60 тысяч рублей страховых взносов ИП. Сообщается, что звезда "Дома-2" исполнять решение суда не стала и предупреждения чиновников игнорировала. В результате в рамках акции "Долг платежом красен" приставы арестовали ее автомобиль в Ярославле на парковке у одного торговых центров. Эвакуатор забрал Opel Astra Балакиной на штрафстоянку.