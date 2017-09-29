Звезда "Дома-2" лишилась машины из-за долгов

Страсти вокруг "Матильды" Главные события Москвы Больные раком звезды Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Пятница 29 сентября
Лента новостей
20:01
Козел украл у Малышевой 1,5 миллиона
19:40
Использование парфюма приводит к болезням
18:34
Лавров удивился "аномальным" американцам
18:33
Первое чтение бюджета пройдет в Госдуме 27 октября
18:16
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 9
17:45
Кардашьян рассказала о третьем ребенке
17:41
В Приамурье военный застрелил трех сослуживцев
17:32
Сорванная ветром крыша вокзала обрушилась на машину с людьми
17:15
Немыслимое: Как Великобритания собиралась напасть на СССР
17:06
Умер футболист Алексей Арифуллин
16:47
Людоед Дима избежал тюрьмы по амнистии
16:44
У парка "Зарядье" в Москве произошел пожар
16:26
Политические силы в Госдуме оценили проект бюджета
16:10
На Украине разгорелся скандал из-за женского белья для солдат
16:02
Литвинова набросилась с бранью на Охлобыстина
15:53
Новые подробности конфликта Маликова и Николаева
15:42
Кровля Центра художественной гимнастики прошла испытания на прочность
15:31
В Афганистане террористы заминировали овцу
15:15
"Схватку" Майкла Манна можно посмотреть на большом экране
15:11
"Мосинжпроект" вошел в 100 крупнейших компаний России
15:02
Москвичка дала отпор насильнику в подъезде (видео)
14:51
Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!
14:50
Голая женщина разгуливала по улице с двумя детьми
14:46
Блогершу-красотку нашли мертвой в бассейне любовника
14:44
Поклонская осадила Говорухина
14:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
14:39
Украина готовится к дефолту
14:27
iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки
14:22
Волочкова показала свое истинное лицо
14:07
Владельца ритуального агентства сожгли на кладбище
14:03
Разработано лекарство от скуки
13:48
Проблему детской преступности возьмут под особый контроль
13:42
Николаев закатил истерику в ответ на замечание Маликова
13:37
Фанатка Кардашьян умерла после увеличения ягодиц
13:32
Россия и Китай задушили американцев
13:28
Россиянин Спиридонов нашел способ избежать пересадки головы
13:25
Топ-5 курортов Греции для отдыха с детьми в октябре
13:22
Москвичи смогут расспросить онколога о главном
13:14
Министр Соколов получил выговор от Путина в день рождения
13:08
Проект федерального бюджета поступил в Госдуму
12:54
Ученые признали онлайн-шопинг вредным для здоровья
12:44
Подмосковный ковбой припарковал кобылу на стоянке
12:38
Лайма Вайкуле: Муж до сих пор брыкается
12:33
Тимошенко пустилась в бега из-за двух бутылок вина
12:31
В лесу под Петербургом найден связанный обгоревший труп
12:21
Совет на выходные
12:17
Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом
12:15
Жена Меладзе восхитила роскошной грудью
12:13
В Москве пройдет ежегодный международный Форум "Каждый ребенок достоин семьи"
12:13
Электричка насмерть сбила женщину под Москвой
12:07
В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек
11:44
Москвичи наелись iPhone
11:32
Госдума проследит за выборами президента Киргизии
11:30
Мигрант обвинил изнасилованную им девушку в проституции
11:27
У ребенка Рапунцель из "Дома-2" нашелся другой отец
11:21
ФСБ изъяла у банды украинцев 18 кг взрывчатки
11:17
18-летнюю бегунью признали самой сексуальной спортсменкой
11:09
Главные события Москвы с 29 сентября по 5 октября
10:57
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
10:43
В Москве задержан Алексей Навальный
10:38
Ведущая новостей начала рожать в прямом эфире
10:36
Уралец зарезал четырех прохожих
10:33
Измену можно распознать по голосу
10:17
Сантехник-азиат свирепо изнасиловал москвичку
10:16
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
09:54
В Москве напали на редакцию Lenta.ru
09:49
Секс угрожает миссии на Марс
09:49
Нарушения в мозге приводят к ожирению
09:34
Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
09:32
Когда в Москве дадут тепло
09:16
Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке
09:07
Женщины отказываются от секса из-за болей в тазу
08:53
На юге Москвы автобус протаранил иномарку
08:53
Таинственный муж пропал после смерти Людмилы Рюминой
08:40
Путин замахнулся на главную проблему ЕС
08:34
Михалков отчитал недальновидного Учителя
08:27
У знаменитой актрисы сериалов нашли рак
08:21
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
22:00
Вдова Яковлева отказалась от борьбы за наследство
21:55
Беркова пожалела умершего гуляку Хефнера
21:54
Муж беременной звезды "Дома-2" рассказал о побоях
21:38
Киркоров набросился на ошарашенную Навку
21:35
Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы
21:13
Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду
20:58
Напуганных снегопадом москвичей успокоили
20:50
Как выжить в магнитную бурю
20:29
Соловьев посоветовал Навальному накачать грудь
20:20
Движение на серой ветке столичной подземки восстановлено
20:09
Сябитова лишила сбежавшего зятя шикарного жилья
20:05
Названа причина сбоя в московском метро
19:59
Вскрылась странная связь бессонницы и шизофрении
19:56
Собянин предложил повысить размер льгот пожилым москвичам
19:55
Басков решился изменить внешность ради Лопыревой
19:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
19:37
Госдума добилась решения проблем дольщиков
19:10
В жуткой аварии под Оренбургом погибли четыре человека
18:56
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев
18:17
5 лучших видов спорта для мозга
18:01
Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи
17:34
В Тюмени горит старинный дом-памятник (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
Сябитова лишила сбежавшего зятя шикарного жилья
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
Беременная Ковальчук показала большой живот
Поргина попала в больницу вместе с Караченцовым
Авто

Звезда "Дома-2" лишилась машины из-за долгов

Фото: dni.ru
Бывший участник телепроекта "Дом-2" расстался со своим Mercedes из-за неуплаты налогов и штрафов ГИБДД. Задолженность достигала 150 тысяч рублей.
прочитано 809 раз

"Отыскать должника не составило трудности – его фамилия и имя оказались на слуху. Мужчина был участником телепроекта "Дом-2" и успел вернуться в Москву с Сейшельских островов. Сотрудники службы написали должнику в социальной сети, что его ограничивают в праве управления транспортным средством. Тогда тот решил пойти на сотрудничество и указал местонахождение своей машины в Великом Новгороде", – сообщает информационное агентство Flashnord.

ПО ТЕМЕ

Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе

Самая красивая пара "Дома-2" снова вместе

Продюсеры закрыли "Дом-2"

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

В качестве обеспечения взыскания долгов и исполнительского сбора Mercedes участника телешоу был арестован, прокомментировали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новгородской области. Но история получила неожиданное продолжение.

Вскоре в отдел судебных приставов Великого Новгорода пришел знакомый должника, заявивший, что арестованный автомобиль недавно был им куплен. При этом никаких официальных подтверждающих сделку документов предъявить не смог. Новому владельцу Mercedes придется смириться с потерей денег: приставы вскоре продадут автомобиль в счет погашения долгов телезвезды.

УФССП России по Новгородской области рекомендует перед покупкой автотранспорта проверять бывших владельцев на наличие задолженности на официальном сайте r53.fssprus.ru. Это необходимо, даже если продавцы являются вашими друзьями или известными личностями. 

Это, кстати, не первый случай, когда у звезды телешоу приставы конфискуют авто. В апреле 2017 года у участницы "Дома-2" Екатерины Балакиной арестовали автомобиль в счет погашения задолженности. По информации пресс-службы судебных приставов, девушка не заплатила более 60 тысяч рублей страховых взносов ИП. Сообщается, что звезда "Дома-2" исполнять решение суда не стала и предупреждения чиновников игнорировала. В результате в рамках акции "Долг платежом красен" приставы арестовали ее автомобиль в Ярославле на парковке у одного торговых центров. Эвакуатор забрал Opel Astra Балакиной на штрафстоянку.

Автор: Алексей Минин29 сентября 2017, 18:19

комментарии

Политика

Россия и Китай задушили американцев
Путин замахнулся на главную проблему ЕС
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев
Психиатры поставили Трампу неутешительный диагноз

Шоу-бизнес

У тещи Аршавина сдали нервы
Новые подробности конфликта Маликова и Николаева
Барановская – Урганту: Как не стыдно, Иван Андреевич?!
Волочкова показала свое истинное лицо

Проишествия

Мигрант обвинил изнасилованную им девушку в проституции
ФСБ изъяла у банды украинцев 18 кг взрывчатки
Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы
Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи

Lifestyle

Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
Михалков отчитал недальновидного Учителя
У знаменитой актрисы сериалов нашли рак
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"

Ольга Рапунцель не может встать с кровати
Шоу-бизнес

Мария Максакова неожиданно покинула Украину

Оперная дива отправилась в Европу
Шоу-бизнес

Жена Меладзе восхитила роскошной грудью

Новый выход звезды в свет шокировал фанатов

Гороскоп

Совет на выходные
Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор

Фоторепортажи

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом
Москвичи наелись iPhone
Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке
Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Подмосковный ковбой припарковал кобылу на стоянке
Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео
В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек
Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru