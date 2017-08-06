Gelandewagen сбил пенсионера на Кутузовском проспекте

В районе дома 48 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы автомобиль Gelandewagen сбил человека, который переходил дорогу в неустановленном месте, передает агентство городских новостей "Москва". На месте работают специалисты ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии. По информации "РЕН ТВ", пострадавшим пешеходом оказался пенсионер. Место ДТП сняли на видео.
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В результате произошедшего один человек погиб на месте, двое госпитализированы
Снимком поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова