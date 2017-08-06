Лихач устроил опасные гонки с тремя машинами ДПС

Ранним утром 6 августа в центре Екатеринбурга произошла напряженная погоня трех машин ДПС за лихачом на черном Opel. В итоге нарушителя удалось остановить.

Видео напряженной и опасной погони за нарушителем на черном Opel сняли очевидцы. Пытаясь уйти от преследования неадекватный водитель нарезал круги по одному району. Столкновение с одной из машин дорожной полиции его не остановило. В попытке задержать злоумышленника принимали участие и пешие инспекторы, что, учитывая манеру езды нарушителя, было очень опасно.

"Этот парень сбил одного из автоинспекторов, который пробегал перед нашей машиной. Полицейский прокатился по капоту и попал на крышу", – цитирует портал E1.ru свидетельницу произошедшего. В конце концов водитель заехал на бордюр и остановился. Его задержали, а машину позже увезли на эвакуаторе.