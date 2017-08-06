Лихач устроил опасные гонки с тремя машинами ДПС
Видео напряженной и опасной погони за нарушителем на черном Opel сняли очевидцы. Пытаясь уйти от преследования неадекватный водитель нарезал круги по одному району. Столкновение с одной из машин дорожной полиции его не остановило. В попытке задержать злоумышленника принимали участие и пешие инспекторы, что, учитывая манеру езды нарушителя, было очень опасно.
"Этот парень сбил одного из автоинспекторов, который пробегал перед нашей машиной. Полицейский прокатился по капоту и попал на крышу", – цитирует портал E1.ru свидетельницу произошедшего. В конце концов водитель заехал на бордюр и остановился. Его задержали, а машину позже увезли на эвакуаторе.
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